Salgın sürecinde gönüllü görev alan Suriyeli doktorlara plaket verildi - Son Dakika

Salgın sürecinde gönüllü görev alan Suriyeli doktorlara plaket verildi

Gaziantep Valiliği, korona virüs salgını sürecinde gönüllü olarak şehrin giriş çıkışlarında ateş ölçümü yapan Suriyeli doktorlara plaket verdi.

Gaziantep Valiliği, korona virüs salgını sürecinde gönüllü olarak şehrin giriş çıkışlarında ateş ölçümü yapan Suriyeli doktorlara plaket verdi.

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Gaziantep Valiliği, 'Gönül Seferberliği Kampanyası' kapsamında Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt'un girişimleriyle korona virüs salgını sürecinde kentte gönüllü olarak görev alan Suriyeli doktorlara plaket takdim etti. Salgını sürecinin başladığı ilk günlerden itibaren özellikle şehrin giriş-çıkışlarında, vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda, çarşı girişlerinde ve pek çok noktada hiçbir ücret almadan gönüllü olarak görev yapan Suriyeli doktorlara plaketlerini Gaziantep Valisi Davut Gül takdim etti. Suriyeli doktorların, şehrin çeşitli noktalarından çalışması için Gaziantep Valiliği ile koordinasyonu sağlayan Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt'a da plaket takdim edildi.


Plaket takdim programında açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Korona virüs salgını döneminde özellikle ilimizin giriş ve çıkışlarında gelen vatandaşlarımızın ateşlerini ölçtünüz. Bu salgının ilk başladığı dönemlerde çok önemliydi. Bu konuda siz Suriyeli doktorlar bize çok yardımcı oldunuz. Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt bey de buna vesile oldu. Ona da desteği için teşekkür ediyoruz. Kardeşlik zor zamanlarda belli oluyor. Sonuç olarak hepimiz aynı gemideyiz. Bu şehrin sağlığı ve güvenliği hepimizi ilgilendiriyor. O yüzden sizler de hemşehri bilinciyle burada üzerinize düşeni yaptınız. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.


Vali Gül'ün konuşmasının ardından plaket takdimleri yapıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği, Koronavirüs, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:18 Kaynak: İHA

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