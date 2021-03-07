Son dakika haberleri... Salgın sürecinde görüşemedikleri çocuklarıyla görüntülü konuşarak hasret giderdiler - Son Dakika

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Çocukları ve torunlarıyla görüntülü görüşerek hasret gideren aileler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ziyaret ettiği köylerde yaşanan salgın nedeniyle uzun sür çocukları ve torunlarıyla görüşemeyen kişilerin telefonla görüntülü konuşmasına aracılık etti.

Karabük 'te jandarma ekipleri, ziyaret ettikleri köylerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir çocukları ve torunlarıyla bir araya gelemeyen kişileri telefonla görüntülü görüştürdü.

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