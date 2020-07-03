Salgın sürecinde kızına doğada "Hobbit" evi yaptı - Son Dakika

Salgın sürecinde kızına doğada "Hobbit" evi yaptı

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan doğa tutkunu müzik öğretmeni Cemil Ceylan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 12 yaşındaki kızı Beste için "Hobbit" evi inşa etti.

MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan doğa tutkunu müzik öğretmeni Cemil Ceylan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 12 yaşındaki kızı Beste için "Hobbit" evi inşa etti.

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Zamanının çoğunu arazisine yaptığı, elektrik ve su bağlantısı olmayan iki küçük kulübesinde, kızı ve köpekleriyle doğayla iç içe geçiren 42 yaşındaki Ceylan, doğa tutkusuyla dikkati çekiyor.

Bu tutkusunu çocuğuna da aşılayan Ceylan, salgın sürecinde kızına, kitabını severek okuduğu için "Hobbit" evi yaptı.

Cemil Ceylan, AA muhabirine, kızı besteyle salgın sürecinde daha çok doğada vakit geçirdiklerini söyledi.

Filmini de izledikleri Hobbit kitabını okuduktan sonra "Hobbit" evi yapmaya karar verdiklerini, kızıyla birlikte yaklaşık bir buçuk ayda 15 metrekarelik evi yapmayı başardıklarını anlatan Ceylan, "Kitap ve filmden feyzalarak evi yaptık. Bu süreçte kendimizi doğada izole ettik. İnsanlardan uzak yaşadık. Doğada yaşamanın kıymetini daha fazla anladık. Burada çiçekle, toprakla uğraştık." diye konuştu.

Evi toprak altına gömdüler

Evin sosyal medyada ilgi gördüğünü dile getiren Ceylan, şöyle devam etti:

"Evi kızım için yaptım. Onun isteklerini dikkate aldım. Kapısını kızım boyadı. Çerçevelerini kızım seçti. Dekorunun çoğu kızıma ait. Arazimizdeki kırılmış ağaç dallarından faydalandık. Çam kabukları kullandık. Yapımı tamamlandıktan sonra evi toprağa gömdük. Evin üzerine çim ve bitkiler diktik."

Masalsı bir evi var

Beste Ceylan ise okulların kapandığı dönemde doğada yaşamanın kendisini mutlu ettiğini aktardı.

Babasıyla birlikte yapımına karar verdikleri "Hobbit" evinin de kendisine farklı bir deneyim yaşattığını, masalsı bir ev olduğunu dile getiren Ceylan, "Babam en son okuduğum kitabın bana evini yaptı. Evde kitap okuyarak kedimle, köpeğimle daha çok vakit geçiriyorum. Yemek yapıyorum, odun toplayıp ocak yakıyorum. Babamla birlikte doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Doğada olmak çok güzel." ifadelerini kullandı.

Cemil Ceylan, Yakakent, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Salgın sürecinde kızına doğada 'Hobbit' evi yaptı - Son Dakika

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