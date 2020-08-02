Salgın sürecinde meslek liselerinde yapılan üretim, okullara ilgiyi artırdı - Son Dakika

KOCAELİ Hereke Nuh Çimento Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri, atölyelerinde dezenfektan ve temizlik malzemeleri üretimi yapıyor. Koronavirüs salgını döneminde, şu ana kadar yaklaşık 40 tonluk üretim yaptıklarını belirten okul müdürü Mehmet Oğuzhan Erdem, "Meslek liselerinin önemi bir kez daha anlaşıldı. Okulumuza başvurularda geçen yıla göre yüzde 300'lük artış var" dedi.

Körfez ilçesinde bulunan Hereke Nuh Çimento Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri, koronavirüs salgınının yurt genelinde etkisini göstermesinin ardından dezenfekten ve kolonya ihtiyacını karşılamak için okuldaki atölyede üretime başladı. Okulun öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan ekipler, dönüşümlü olarak mesailere bölünüp, salgın sürecinde üretim yaptı. 'Hereke Kimya' markasıyla üretim yapan okul, birçok kurum ve kuruluşa dezenfektan ve temizlik malzemeleri satışı gerçekleştirdi.