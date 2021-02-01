Salgın sürecinde okul öncesi eğitim uyarısı - Son Dakika

Salgın sürecinde okul öncesi eğitim uyarısı

01.02.2021 14:19
Salgın sürecinde okul öncesi eğitim uyarısı, System.String[]

İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Mefharet Veziroğlu Çelik, "Salgın sürecinde okul öncesi eğitim alma çağında olan milyonlarca çocuğun eğitime erişim problemi yaşadığı bilinmektedir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Mefharet Veziroğlu Çelik, "Salgın sürecinde okul öncesi eğitim alma çağında olan milyonlarca çocuğun eğitime erişim problemi yaşadığı bilinmektedir. Bu durum küçük çocukların eğitiminin ne derecede ciddi boyutta bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını göstermektedir." dedi.

AA muhabirine, okul öncesi eğitim deneyimlerinin bireyin ilerleyen yıllardaki başarısını belirlediğini anlatan Çelik salgın sürecinde artan ekran süresinin çocukların öğrenme süreçlerini ne şekilde etkilediği konusunda hem eğitimciler hem de ebeveynlerin kaygı duyduğunu kaydetti.

Olağanüstü durumlarda çocukların tamamen eğitimden mahrum kalması yerine dijital platformlar aracılığıyla sağlanacak nitelikli bir eğitimin olumlu sonuçlar doğurabileceğini dile getiren Çelik, dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın çocukların ne tür içeriklere ne şekilde maruz kaldıkları olduğunu vurguladı.

Çelik, çocukların nitelikli olmayan içeriklere maruz kalmalarının fiziksel, sosyal ve duygusal açıdan problem oluşturabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

Çocukların internet ve dijital platformlara erişimlerinin oldukça arttığı günümüzde pandemi sonrasında da yetişkinin çocukla 'birlikte öğrenen' rolü üstlenmesi ve ekran kullanım sürecini paylaşması büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte bazı çocukların internet erişimi veya ekran kullanma açısından kısıtlı imkanlara sahip olması zaten var olan dezavantajların olumsuz etkilerinin daha da artmasına sebep olabilir. Ülkemizin geleceği açısından özellikle dezavantajlı çocukların eğitime erişebildiklerinden ve bu eğitimin içeriğinin nitelikli bir şekilde tasarlanıp uygulandığından emin olmak gerekir. Bu durumu göz önüne alarak uzaktan eğitime devam edilen şu süreçte küçük çocukların eğitim ihtiyaçlarını, yalnızca ekranlar aracılığıyla sağlanan uygulamaların karşılamasını beklememek gerekir. Koronavirüs pandemi sürecinin dünya genelindeki etkilerine bakıldığında okul öncesi eğitim alma çağında olan milyonlarca çocuğun eğitime erişim problemi yaşadığı da bilinmektedir. Bu durum küçük çocukların eğitiminin ne derecede ciddi boyutta bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını göstermektedir."

"Yetişkinle birlikte kitap okuma duygusal olarak çocuğu rahatlatır"

Çocuklarla ev içinde veya hijyeninden ve güvenliğinden emin olunan dış mekanlarda yapılacak nitelikli etkinliklerin onların öğrenme süreçlerini destekleyeceğine dikkati çeken Çelik, "Küçük yaşlarda resimli çocuk kitapları aracılığıyla yapılan etkileşimli okuma çalışmaları çocukların tüm gelişim alanlarını desteklerken, erken matematik ve okuryazarlık becerilerini geliştirir ve öğrenirken keyifli zaman geçirmelerini sağlar." dedi.

Çelik, sözlerini, "Aynı zamanda etkileşimli kitap okuma zamanları küçük çocukların yetişkinle birlikte duygusal paylaşımlarda bulunarak onun desteğini ve sıcaklığı hissettiği kıymetli zaman dilimleridir. Yetişkinle birlikte kitap okuma duygusal olarak çocuğu rahatlatır ve ona olan güvenini pekiştirir. Bu dönemlerde çocuklarla kurulacak nitelikli etkileşimler, aile içi iletişimi ve dayanışmayı da kuvvetlendirir." diye tamamladı.

Eğitim Fakültesi, İstanbul, Kitap, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgın sürecinde okul öncesi eğitim uyarısı - Son Dakika


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