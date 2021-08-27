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Salgın sürecinde Türkiye'nin 81 ilini fotoğrafladı - Son Dakika

Salgın sürecinde Türkiye'nin 81 ilini fotoğrafladı

27.08.2021 12:33
Salgın sürecinde Türkiye'nin 81 ilini fotoğrafladı, System.String[]

Seyahati bir tutku haline getiren ve yaklaşık 16 yıldır yurt içi ve yurt dışında düzenli geziler yapan Seymen Bozaslan, Türkiye'de görülmesi gereken 81 şehirdeki 270 destinasyonu fotoğraflayarak, kalıcı bir eserde bir araya getirdi.

Seyahati bir tutku haline getiren ve yaklaşık 16 yıldır yurt içi ve yurt dışında düzenli geziler yapan Seymen Bozaslan, Türkiye'de görülmesi gereken 81 şehirdeki 270 destinasyonu fotoğraflayarak, kalıcı bir eserde bir araya getirdi.

Pandemi döneminde Türkiye'yi gezen Bozaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezerek, yeni kültürler öğrenmenin ve farklı bölgelerdeki insanlarla tanışmanın peşinde olduğunu dile getirerek, Türkiye'de 50 kilometre farkla insanların yaşam tarzlarının, şivelerinin ve mimarinin değiştiğini vurguladı.

Bozaslan, gezi fotoğraflarına yer verdiği, "Ölmeden Önce Türkiye'de Görülmesi Gereken Yerler" adlı yeni kitabında farklı bölgelerdeki 71 insanın kısıtlı imkanlarla gerçekleştirdiği başarı hikayelerini kaleme aldığını belirterek, "O insanların ayak bastığı toprakları ön plana çıkarmaya çalıştım ve bunu yaparken de aslında National Geographic'in bir tane kitabı bana ilham verdi diyebilirim. Çünkü o kitapta 'dünyada ölmeden önce görülmesi gereken yerler' yazıyordu. Bunun Türkiye uyarlamasına baktım hiç yapılmamış. 'O zaman bunu ben yapabilirim' dedim." ifadelerini kullandı.

Gezdiği 81 ilde, yaylalar, göller ve kraterler olmak üzere 270 yeri listelediğini kaydeden Bozaslan, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'yi turizm anlamında ikiye böldüğün zaman, doğu tarafı her zaman biraz daha az ilgi görür. Ben orayı biraz cazip kılmaya çalıştım. Bu yüzden 81 ilde, doğu ve güney doğudan köyler, krater göller ve bazı antik kentler ağırlıklı olmak üzere böyle bir çalışmaya giriştim. Çalışma tek seferde olmadı. Gittim, geldim. Gittim, yazdım. Bu şekilde herhalde 100 bin kilometreyi geçmişimdir diye tahmin ediyorum. Mart 2020'de başladım. Yaklaşık bir buçuk senede bütün fotoğrafları çektim ve yazısını da yazdım. Bu şekilde çalışmayı tamamladık."

"81 ilde drone çekim yaparak güzel bir eser çıktı"

Seymen Bozaslan, salgının gezginler için de dezavantaj olduğunu sözlerine ekleyerek, "Pandemiden sonra yurt dışına seyahatlerin azalacağını, insanların yurt içine geçiş yapacağını düşündüm. Bunun için de bir rehber hazırlamak gerekiyordu. Çünkü insanların Türkiye'de hala gitmediği bir sürü şehir var ve bununla ilgili ellerinde bir rehber olursa daha rahat gezer, bundan faydalanırlar diye bir düşündüm. Pandemide gezmenin şöyle avantajları da oldu. Dağ, tepe gezdiğim için maske takmadım. Çok rahat oldu benim için. Zaten kitap da genelde şehir hayatından çok doğa temalı bir eser." dedi.

Genç seyyah, kitapta yer alan tüm fotoğrafların son 1,5 yılda çekildiğini aktararak, şunları söyledi:

"Benim gücümün yetmediği yerde Ahmet Erdem, Hasan İlkay, Uğur Evin, Kerim Can Akduman, Alper Tüydeş gibi değerli fotoğrafçı arkadaşlarımdan destek aldım. 320 fotoğrafın 280'i benim. Geri kalana, arkadaşlarım destek verdi. Seyahatim sırasında da bürokrasi anlamında bana kolaylık sağlandı, Türkiye turizmini geliştirmek adına. Valilikler, kültür müdürleri, polis ve jandarma drone konusunda çok yardımcı oldu. Böylece 81 ilde drone çekim yaparak güzel bir eser çıktı."

Az bilinen yerleri de fotoğrafladı

Daha sonra yeni yerler ekleyerek kitabı güncelleyeceğini söyleyen Bozaslan, "Türkiye'nin 81 ilini en az 2 defa gezdim. Ama görmediğim bazı yerler var. Erzurum Narman'ı, Bodrum Arkeoloji Müzesi'ni de kitaba koyabilirdim mesela." diye konuştu.

Bozaslan, az bilinen yerlerin de kitapta olduğunun altını çizerek, "Sivas'ın Zara'daki gölleri var. Artvin Yusufeli'nin Yaylalar Köyü rotasında Mikelis ve Hüngamet Yaylası ( Dapgit) gibi yerler var. Bunlar benim çoğu yerde görmediğim farklı yerler. Mardin'de Midyat ve Dargeçit arasında eski Süryani köyleri var. Çok fazla farklı fotoğrafla buraları da anlatıyoruz. Yine Karadeniz'de, Rize ve Trabzon'da bilinen yerlerin hemen arkasında az bilinen yayla köylerinin olduğu bölge var. Buralar biraz ilginç yerler." değerlendirmesinde bulundu.

Kitapta yer alan QR koduna da değinen Bozaslan, "Kitabın hazırlık aşamasında fotoğrafı çekilen bütün yerlerin drone videoları var. Yaklaşık üç saate yakın bir video. Okurları birçok farklı noktadan klasik müzik eşliğinde izleyebilecekleri, evlerinde ya da işyerlerinde televizyona yansıtabilecekleri, meditasyon yaparken kullanabilecekleri güzel bir video bekliyor diyebilirim." ifadelerine yer verdi.

Bozaslan, ilk kitabı "İçinden Yol Geçen Hayatlar"ın ikincisini de yazmak istediğini, ayrıca salgının durumuna göre, Türkiye'nin gastronomi kültürünü de fotoğraflarla, kitaplaştırmak istediğini sözlerine ekledi.

National Geographic, Pandemi, Türkiye, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgın sürecinde Türkiye'nin 81 ilini fotoğrafladı - Son Dakika


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