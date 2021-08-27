Üye Girişi
Salgın sürecinde Türkiye'nin 81 ilini fotoğrafladı - Son Dakika

Salgın sürecinde Türkiye'nin 81 ilini fotoğrafladı

27.08.2021 14:47

Seyahati bir tutku haline getiren ve yaklaşık 16 yıldır yurt içi ve yurt dışında düzenli geziler yapan Seymen Bozaslan, Türkiye'de görülmesi gereken 81 şehirdeki 270 destinasyonu fotoğraflayarak, kalıcı bir eserde bir araya getirdi.

Seyahati bir tutku haline getiren ve yaklaşık 16 yıldır yurt içi ve yurt dışında düzenli geziler yapan Seymen Bozaslan, Türkiye'de görülmesi gereken 81 şehirdeki 270 destinasyonu fotoğraflayarak, kalıcı bir eserde bir araya getirdi.

Pandemi döneminde Türkiye'yi gezen Bozaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezerek, yeni kültürler öğrenmenin ve farklı bölgelerdeki insanlarla tanışmanın peşinde olduğunu dile getirerek, Türkiye'de 50 kilometre farkla insanların yaşam tarzlarının, şivelerinin ve mimarinin değiştiğini vurguladı.

Bozaslan, gezi fotoğraflarına yer verdiği, "Ölmeden Önce Türkiye'de Görülmesi Gereken Yerler" adlı yeni kitabında farklı bölgelerdeki 71 insanın kısıtlı imkanlarla gerçekleştirdiği başarı hikayelerini kaleme aldığını belirterek, "O insanların ayak bastığı toprakları ön plana çıkarmaya çalıştım ve bunu yaparken de aslında National Geographic'in bir tane kitabı bana ilham verdi diyebilirim. Çünkü o kitapta 'dünyada ölmeden önce görülmesi gereken yerler' yazıyordu. Bunun Türkiye uyarlamasına baktım hiç yapılmamış. 'O zaman bunu ben yapabilirim' dedim." ifadelerini kullandı.

Gezdiği 81 ilde, yaylalar, göller ve kraterler olmak üzere 270 yeri listelediğini kaydeden Bozaslan, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'yi turizm anlamında ikiye böldüğün zaman, doğu tarafı her zaman biraz daha az ilgi görür. Ben orayı biraz cazip kılmaya çalıştım. Bu yüzden 81 ilde, doğu ve güney doğudan köyler, krater göller ve bazı antik kentler ağırlıklı olmak üzere böyle bir çalışmaya giriştim. Çalışma tek seferde olmadı. Gittim, geldim. Gittim, yazdım. Bu şekilde herhalde 100 bin kilometreyi geçmişimdir diye tahmin ediyorum. Mart 2020'de başladım. Yaklaşık bir buçuk senede bütün fotoğrafları çektim ve yazısını da yazdım. Bu şekilde çalışmayı tamamladık."

"81 ilde drone çekim yaparak güzel bir eser çıktı"

Seymen Bozaslan, salgının gezginler için de dezavantaj olduğunu sözlerine ekleyerek, "Pandemiden sonra yurt dışına seyahatlerin azalacağını, insanların yurt içine geçiş yapacağını düşündüm. Bunun için de bir rehber hazırlamak gerekiyordu. Çünkü insanların Türkiye'de hala gitmediği bir sürü şehir var ve bununla ilgili ellerinde bir rehber olursa daha rahat gezer, bundan faydalanırlar diye bir düşündüm. Pandemide gezmenin şöyle avantajları da oldu. Dağ, tepe gezdiğim için maske takmadım. Çok rahat oldu benim için. Zaten kitap da genelde şehir hayatından çok doğa temalı bir eser." dedi.

Genç seyyah, kitapta yer alan tüm fotoğrafların son 1,5 yılda çekildiğini aktararak, şunları söyledi:

"Benim gücümün yetmediği yerde Ahmet Erdem, Hasan İlkay, Uğur Evin, Kerim Can Akduman, Alper Tüydeş gibi değerli fotoğrafçı arkadaşlarımdan destek aldım. 320 fotoğrafın 280'i benim. Geri kalana, arkadaşlarım destek verdi. Seyahatim sırasında da bürokrasi anlamında bana kolaylık sağlandı, Türkiye turizmini geliştirmek adına. Valilikler, kültür müdürleri, polis ve jandarma drone konusunda çok yardımcı oldu. Böylece 81 ilde drone çekim yaparak güzel bir eser çıktı."

Az bilinen yerleri de fotoğrafladı

Daha sonra yeni yerler ekleyerek kitabı güncelleyeceğini söyleyen Bozaslan, "Türkiye'nin 81 ilini en az 2 defa gezdim. Ama görmediğim bazı yerler var. Erzurum Narman'ı, Bodrum Arkeoloji Müzesi'ni de kitaba koyabilirdim mesela." diye konuştu.

Bozaslan, az bilinen yerlerin de kitapta olduğunun altını çizerek, " Sivas'ın Zara'daki gölleri var. Artvin Yusufeli'nin Yaylalar Köyü rotasında Mikelis ve Hüngamet Yaylası ( Dapgit) gibi yerler var. Bunlar benim çoğu yerde görmediğim farklı yerler. Mardin'de Midyat ve Dargeçit arasında eski Süryani köyleri var. Çok fazla farklı fotoğrafla buraları da anlatıyoruz. Yine Karadeniz'de, Rize ve Trabzon'da bilinen yerlerin hemen arkasında az bilinen yayla köylerinin olduğu bölge var. Buralar biraz ilginç yerler." değerlendirmesinde bulundu.

Kitapta yer alan QR koduna da değinen Bozaslan, "Kitabın hazırlık aşamasında fotoğrafı çekilen bütün yerlerin drone videoları var. Yaklaşık üç saate yakın bir video. Okurları birçok farklı noktadan klasik müzik eşliğinde izleyebilecekleri, evlerinde ya da işyerlerinde televizyona yansıtabilecekleri, meditasyon yaparken kullanabilecekleri güzel bir video bekliyor diyebilirim." ifadelerine yer verdi.

Bozaslan, ilk kitabı "İçinden Yol Geçen Hayatlar"ın ikincisini de yazmak istediğini, ayrıca salgının durumuna göre, Türkiye'nin gastronomi kültürünü de fotoğraflarla, kitaplaştırmak istediğini sözlerine ekledi.

Salgın sürecinde Türkiye'nin 81 ilini fotoğrafladı
Salgın sürecinde Türkiye'nin 81 ilini fotoğrafladı
Salgın sürecinde Türkiye'nin 81 ilini fotoğrafladı
Salgın sürecinde Türkiye'nin 81 ilini fotoğrafladı

National Geographic, Pandemi, Türkiye, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgın sürecinde Türkiye'nin 81 ilini fotoğrafladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 15:03 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı 14:41 Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı 14:40 Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı
Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler 14:26 Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi 14:14 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya 14:07 AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya
Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı 13:50 Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi 12:51 Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi

Son Dakika Haberleri
15:06 Olympiakos yöneticisinden, Fenerbahçe'ye ve hocasına övgü: Üst tura çıkacaklardır
14:41 Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı
14:39 Hemşirelik öğrencisi Merve 3 gündür kayıp! Ailesi hayatından endişe duyuyor
14:26 Son Dakika! 2021-YKS yerleştirme sonuçları gelecek hafta açıklanıyor
14:24 Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu
14:10 Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı
14:07 AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya
14:00 Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı
13:27 Son Dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
13:14 Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta
Olympiakos yöneticisinden, Fenerbahçe'ye ve hocasına övgü: Üst tura çıkacaklardır Olympiakos yöneticisinden, Fenerbahçe'ye ve hocasına övgü: Üst tura çıkacaklardır         
15:06
Fortnite, Martin Luther King'in tarihi konuşmasını özel bir etkinlikle anıyor Fortnite, Martin Luther King'in tarihi konuşmasını özel bir etkinlikle anıyor         
14:48
Hemşirelik öğrencisi Merve 3 gündür kayıp! Ailesi hayatından endişe duyuyor Hemşirelik öğrencisi Merve 3 gündür kayıp! Ailesi hayatından endişe duyuyor         
14:40
Aynı aileden 3 kişi, birer gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Aşı olmadıkları ortaya çıktı Aynı aileden 3 kişi, birer gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Aşı olmadıkları ortaya çıktı         
14:38
Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu         
14:25
Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı         
14:11
Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı         
14:00
Karısını 3. kattan atarken olayı gören minik kız, Karısını 3. kattan atarken olayı gören minik kız, "Baba ben annemi çok seviyorum" diye yalvarmış         
13:38
Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü         
12:44
Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi         
12:12
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı         
12:09
Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu         
11:57
Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi         
11:51
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 15:19:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Salgın sürecinde Türkiye'nin 81 ilini fotoğrafladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement