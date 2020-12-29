Salgın sürecine rağmen organ bekleyen hastalara şifa oldular - Son Dakika

Salgın sürecine rağmen organ bekleyen hastalara şifa oldular

29.12.2020 12:47
Salgın sürecine rağmen organ bekleyen hastalara şifa oldular, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde alınan tedbirlerle organ bekleyen 152 hastaya nakil yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde alınan tedbirlerle organ bekleyen 152 hastaya nakil yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, organ naklinin önemini anlattı.

Belirli merkezlerde nakillerin yapılabildiğini vurgulayan Özkan, "2021'de akciğer ve bağırsak naklini de bünyemize alacağız. Her gün teknoloji ilerliyor. Bir sonraki basamak belki ilaçsız ameliyatlar, doku mühendisiyle organ üretimi olacaktır. Hastanemiz de buna ışık tutacaktır." dedi.

Aşı çalışmalarına da değinen Özkan, kendisine iki doz aşı yapıldığını ve baş ağrısı dışında önemli bir yan etkisinin olmadığını, salgından kurtulmanın tek yolunun aşı yaptırmak olduğunu kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu da tüm tedbirleri alarak, organ nakli merkezini Kovid-19 servisinden uzak tutarak başarılı nakiller yaptıklarını söyledi.

Hastanelerinde aşı çalışmalarının devam ettiğini, çalışmalara 300 gönüllünün katıldığını aktaran Terzioğlu, alınan tedbirler sayesinde de yatan hasta ve yoğun bakımdaki Kovid-19'lu hasta sayısının azaldığına dikkati çekti.

Nakil sırasında iki kez Kovid-19 testi isteniyor

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise salgın sürecinde herkesin can siperane çalıştığını, mart ayında Sağlık Bakanlığının kararıyla ara verdikleri nakillere mayısta önemli tedbirler alarak yeniden başladıklarını vurguladı.

Sağlık alanındaki güçlü altyapı sayesinde hastanelerine yurt dışından da hastaların tedavi için geldiğini vurgulayan Aydınlı, birçok nakli tek merkezde yapabildiklerini aktardı.

Kovid-19 tedbirleri alarak nakil yaptıklarını belirten Aydınlı, şunları kaydetti:

"2019'da çok iyi bir yıl geçirmiştik, 308 nakil yapılmıştı, 72'si karaciğer nakliydi. Salgınla mücadeleye rağmen bu yıl hastenimizde 116 böbrek, 35 karaciğer ve bir kalp nakli gerçekleştirdik. Karaciğerde yüzde 95, böbrek naklinde ise yüzde 99 başarı yakaladık. Geçen yıla göre salgın nedeniyle nakil rakamlarının düşmesine rağmen Türkiye'de kamu hastaneleri içiresinde börek naklinde birinci, karaciğer naklinde ikinci sıradayız. Nakil sürecinde alıcı ve vericilerden iki sefer Kovid-19 testi alınıyor. Sıkı tedbirler uyguluyoruz."

Salgın nedeniyle kadavradan bağış oranlarının çok düştüğünü dile getiren Aydınlı, beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan organları dün perfüzyon cihazı kullanarak naklettiklerini bildirdi.

Perfüzyon cihazının organları koruğunu, organa canlıdan alınmış gibi avantaj sağladığını belirten Aydınlı, 2019'da 619 kişi organlarını bağışlarken, bu sayının bu yıl 261'e gerilediğini aktardı.

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ise dünyada sayılı merkezler arasında olduklarını, kalp yetmezliğinden ölüm oranlarının Kovid-19'dan daha yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye'de kalp nakli bekleyen 900 hasta olduğunu ve bu yıl sadece 20'sine nakil yapılabildiğini belirten Bayezid, "300 hasta organ beklerken hayatını kaybetti. Organ bağışına teşvik etmemiz gerekiyor." dedi.

Akdeniz Üniversitesi, Organ Nakli, organ, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Salgın sürecine rağmen organ bekleyen hastalara şifa oldular - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu Çocuklarına duyduğu özlemi, kocasının hediye ettiği Pamuk'la gidermeye çalışıyor Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu
Gelecek Partisi'nde istifa şoku! 5 ilçe teşkilatı daha görevi bıraktı Gelecek Partisi'nde istifa şoku! 5 ilçe teşkilatı daha görevi bıraktı         
12:28
Eşi kanlar içerisinde buldu! Dolandırılmayı hazmedemeyince mesaj bırakıp intihar etti Eşi kanlar içerisinde buldu! Dolandırılmayı hazmedemeyince mesaj bırakıp intihar etti         
12:08
Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor         
11:56
WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak         
11:32
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
Yaza evleneceklerdi! Feci kazada genç kız yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı Yaza evleneceklerdi! Feci kazada genç kız yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı         
10:39
Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavga anbean kamerada! Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavga anbean kamerada! Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti         
10:30
Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak         
10:06
Yayıncı kuruluş spikeri Seyhan Şaşko'nun 1 yıldır Ersin Düzen ile birlikte olduğu ortaya çıktı Yayıncı kuruluş spikeri Seyhan Şaşko'nun 1 yıldır Ersin Düzen ile birlikte olduğu ortaya çıktı         
09:59
Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor         
09:59
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek         
09:41
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir         
08:30
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi         
08:21
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 12:50:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Salgın sürecine rağmen organ bekleyen hastalara şifa oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei