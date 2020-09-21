Son dakika haberleri | Salgın sürecini riskten uzak geçirmek isteyenlerin yeni adresi: Hafik Gölü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Salgın sürecini riskten uzak geçirmek isteyenlerin yeni adresi: Hafik Gölü

Bir son dakika haberine göre Sivas'ta çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan doğal güzellikleriyle ünlü Hafik Gölü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini riskli ortamlardan uzak doğayla baş başa geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Sivas'ta çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan doğal güzellikleriyle ünlü Hafik Gölü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini riskli ortamlardan uzak doğayla baş başa geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sivas'ın Hafik ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Hafik Gölü, her mevsim doğanın eşsiz güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

Son bir yıldır yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde doğal sit alanı ilan edilen göl, yerleşik ve göçmen kuşların doğal üreme alanı olarak da biliniyor.

İç Anadolu Bölgesi'nin doğayla suyun birleştiği en etkileyici güzelliklerinden Hafik Gölü, el değmemiş yapısı, barındırdığı kuş türleri, geniş sazlıkları ve sakin ortamıyla, özellikle Kovid-19 sürecinde büyük şehirlerin kalabalık ve riskli ortamından kaçmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Gölün ziyaretçileri, aileleriyle birlikte 'sosyal mesafe, maske ve hijyen' kurallarına uyarak salgın döneminde de riskten uzak doğayla baş başa vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

Ziyaretçilerden Ercan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde şehir ortamının büyük risk taşıdığını, süreci bu riskten uzak sakin bir ortamda geçirmek için Sivas'tan sık sık ailesiyle göl ve çevresini gezmeye geldiğini anlattı.

Çelik, "Sivaslıyım. Daha önce iki yıl Hafik'te kaldığım için yöre halkının yönlendirmesiyle burayı keşfetmiştim. Salgın döneminde şehir ortamı gerçekten çok riskli. Kalabalık ortamlarda maalesef sosyal mesafeyi korumak zor oluyor. Burası bu açıdan muhteşem bir yer. Sesiz ve sakin. Ailemle birlikte vakit buldukça hem spor amaçlı hem de eğlence amaçlı buraya geliyorum. Yalnız olduğum zamanlarda ise balık tutarak stres atıyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Ümmühan Utar ise Hafik Gölü'nü, salgın döneminde riskten uzak vakit geçirmek isteyenlerin mutlaka görmesi gerektiğini dile getirdi.

Koronavirüs döneminde göle iki kez geldiklerini anlatan Utar, "Şehir kalabalığından kendimizi kurtaracağımız sakin bir yer. Hakikaten çok güzel bir göl. Kalabalıktan ve riskten uzak, doğayla baş başa bu sıkıntılı süreci atlatmaya çalışıyoruz. Herkese de tavsiye ederim. Bu sıkıntılı dönemde gezip görülebilecek en uygun yerlerden biri burası." diye konuştu.

Son dakika haberleri | Salgın sürecini riskten uzak geçirmek isteyenlerin yeni adresi: Hafik Gölü

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Salgın sürecini riskten uzak geçirmek isteyenlerin yeni adresi: Hafik Gölü - Son Dakika


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