Salgın süresince 216 sağlık personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, sorularını yanıtladı.

"HEPSİ GÖREV ŞEHİDİ OLDU"

"Salgın süresince kaç sağlık personeli hayatını kaybetti?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Enfekte olan sağlık çalışanı sayımız 120 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise bu dönemde 216 kişi oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsi görev şehidi oldu. Rabbim yakınlarına sabır versin" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın soruya cevap verdiği esnada yutkunması, sesinin titremesi dikkat çekti.

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