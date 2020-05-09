Salgın süresince Bayraklı'da 9 mahalleye 143 ton asfalt - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçenin ihtiyaç duyulan tüm mahallelerindeki cadde ve sokaklara asfalt döküyor. Bu kapsamda çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, trafik ve insan yoğunluğunun az olduğu salgın sürecinde 9 mahallede toplam 143 ton asfalt yama yaptı. Son bir yılda Bayraklı'da 24 mahalleye 108 bin ton asfalt döküldü.



Korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında ilçede topyekün hizmet seferberliği başlatan Bayraklı Belediyesi, bir yandan salgınla mücadele ederken, bir yandan da diğer hizmetlerine devam ediyor. Salgın nedeniyle sokaklardaki trafik ve insan yoğunluğunun azaldığı bölgelerde asfaltlama çalışmalarını sürdüren ekipler, ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde asfaltlama işlemi yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bayraklı'nın cadde ve sokaklarına son bir yılda toplam 108 bin ton asfalt dökülürken, korana virüs salgını sürecinde ise ilçenin 9 mahallesinde 143 tonluk asfalt yama işlemi yapıldı. Gelen talep ve önerileri de dikkate alan Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan noktalarda da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, son iki ayda Bayraklı Merkez, Refik Şevket İnce, Muhittin Erener, Fuat Edip Baksı, Emek, Adalet, Alpaslan, Çay ve Çiçek Mahallelerini asfaltladı. - İZMİR