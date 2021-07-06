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Salgın tatil alışkanlıklarını değiştirdi - Son Dakika

Salgın tatil alışkanlıklarını değiştirdi

06.07.2021 10:46
Salgın tatil alışkanlıklarını değiştirdi, System.String[]

Enuygun Seyahat Analisti Nihan Bayram, "Pandemi öncesi dönemde tatilleri farklı ortamlarda sosyalleşme ve en popüler aktivitelere katılma fırsatı olarak görüyorduk.

Enuygun Seyahat Analisti Nihan Bayram, "Pandemi öncesi dönemde tatilleri farklı ortamlarda sosyalleşme ve en popüler aktivitelere katılma fırsatı olarak görüyorduk. Ancak pandemi ile birlikte kalabalık ortamlardan uzak kalabileceğimiz ve doğayla iç içe olabileceğimiz tatilleri tercih etmeye başladık." dedi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bayram, hijyenin bir tatilde aranan en önemli kriterlerden biri haline geldiğini belirtti.

Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durabilecek otellerin tercih edilmeye başlandığını belirten Bayram, "2020 yazında otel odasında havuz olan oteller tercih edilirken 2021'de yazın ilk ayında bungalov otellere ilgi arttı. Pandemi nedeniyle tatilden beklentilerimiz tamamen değişti. Pandemi öncesi dönemde tatilleri farklı ortamlarda sosyalleşme ve en popüler aktivitelere katılma fırsatı olarak görüyorduk. Ancak pandemi ile birlikte kalabalık ortamlardan uzak kalabileceğimiz ve doğayla iç içe olabileceğimiz tatilleri tercih etmeye başladık. 2020 yılında odada sadece kendi kullanabileceğimiz havuzlar sayesinde hijyenik ve izole bir tatil yapmak isterken 2021'de otelin diğer konuklarla mümkün olduğunca az iletişim kurmaya imkan sağlayan tek katlı evlerden oluşan bungalov otelleri tercih ettik." açıklamasını yaptı.

En çok aranan destinasyon Şile

Salgın sonrası kişilerin destinasyon seçimlerinde de alternatiflere yöneldiğine değinen Bayram, "2020'de Alanya'dan sonra en çok Bodrum, Bozcaada ve Büyükada otellerine ilgi gösterilmişti. 2021'de ise en çok aranan otellerde ilk sırayı Şile aldı. 2021'in ilk ayında kullanıcıların ortalama 2 günlük otel rezervasyonu yaptığını göz önüne aldığımızda Haziran ayındaki hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle hafta sonu tatilleri için Şile otelleri tercih ediliyor. Bungalov otelleriyle meşhur olan Olimpos ise Şile'nin hemen ardından geliyor." ifadelerini kullandı.

2021 yılında otellerin gecelik konaklama ücretlerinde artış olduğuna dikkati çeken Bayram, "Kısıtlamalar nedeniyle geciken sezon açılışları ve otellerin belirli kapasitelerde konuk ağırlaması, gecelik konaklama fiyatlarını etkiledi. 2020 yazıyla kıyaslandığında 2021'de otel fiyatları yüzde 30 arttı. Temmuz ayında Kurban Bayramı tatilinin hafta içine denk gelmesiyle yaklaşık 11 günlük bir tatil imkanı doğduğu için özellikle bayram haftası için fiyatlarda artışlar yaşanıyor ve yer bulmak zorlaşıyor. Bayram için henüz otel rezervasyonu yapmayanların ellerini çabuk tutmalarında yarar var." açıklamasında bulundu.

Pandemi, Bayram, Şile, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgın tatil alışkanlıklarını değiştirdi - Son Dakika


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