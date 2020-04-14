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Salgın tedavisindeki ilaçlar tasarruf kararnamesinden muaf tutuldu
19 dakika önce
Covid-19'la mücadele kapsamında pandemi testleri, korunma ekipmanları ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, kamuoyunda "Tasarruf kararnamesi" olarak bilinen Bakanlar Kurulu kararından muaf tutuldu.
Covid-19'la mücadele kapsamında pandemi testleri, korunma ekipmanları ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, kamuoyunda "Tasarruf kararnamesi" olarak bilinen Bakanlar Kurulu kararından muaf tutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 08:08
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