Salgın tedbirleri hatırlatıldı ücretsiz maske dağıtıldı - Son Dakika

TRABZON Tabip Odası tarafından, kentin birçok noktasında stant açarak, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekildi, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Trabzon Tabip Odası'nca, koronavirüs salgınından tedbirlere uyum noktasında farkındalık yaratmak için kentte yoğunluk yaşanan Uzunsokak ve Kahramanmaraş Caddesi'nde stant açarak, ücretsiz maske dağıtımında bulundu. Salgınla mücadelede 'temizlik, maske, mesafe' kurallarının hatırlatıldığı ve 'Tedbir sizden sağlık bizden, birlikte yeneceğiz' uyarı yazısının yer aldığı stantta; vatandaşlar dağıtılan maskelere yoğun ilgi gösterdi.

'SALGININ ÜSTESİNDEN GELMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Trabzon Tabip Odası Başkanı Kibar Yaşar Güven "Trabzon Tabip Odası adına, son zamanlarda artmış olan korona hasta sayısı nedeniyle böyle bir karar aldık. Özellikle de sokaklarda maskesiz gezen insanları görmemizde bu etkinliği yapmamızda etkili oldu. Amacımız insanlara maskeyi takmasını özendirmek. Tedbir sizde, sağlık bizden sloganıyla, temizlik, maske ve mesafeyi koruyarak, salgının üstesinden gelmeyi hedefliyoruz" dedi

- Trabzon