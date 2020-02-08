Salgın tehlikesine ilk kez dikkati çeken Doktor Li Wenliang anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salgın tehlikesine ilk kez dikkati çeken Doktor Li Wenliang anıldı - Son Dakika

Salgın tehlikesine ilk kez dikkati çeken Doktor Li Wenliang anıldı

15 dakika önce

Çin'de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, can kaybı 637'ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161'e yükseldi.

Çin'de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, can kaybı 637'ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161'e yükseldi. Vatandaşlar, salgın tehlikesine ilk kez dikkati çeken ve virüs nedeniyle hayatını kaybeden Doktor Li Wenliang'in, Vuhan kentinde görev yaptığı hastaneye ziyaret gerçekleştirdi.

Salgın tehlikesine ilk kez dikkati çeken Doktor Li Wenliang anıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:27 Kaynak: AA
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