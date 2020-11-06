Son dakika haberi | Salgın vaka sayısı 10 milyonu aşan Avrupa'da yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Salgın vaka sayısı 10 milyonu aşan Avrupa'da yayılmaya devam ediyor

06.11.2020 12:32
Son dakika haberi | Salgın vaka sayısı 10 milyonu aşan Avrupa'da yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Son dakika haberler: Avrupa'da koronavirüs vakaları hızlı yükselişini sürdürüyor.

Avrupa'da koronavirüs vakaları hızlı yükselişini sürdürüyor. Vaka sayısının 10 milyonu aştığı kıtada, ölümler de artışa geçti. İspanya ve Fransa'da vaka sayıları rekor seviyelere ulaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde vakalar hızla artmaya devam ediyor. Avrupa'da vaka sayılarında son dönemde artış dikkat çekerken, toplam vaka 10 milyon 227 bin 893 oldu. Toplam ölümler ise 263 bin 541'e ulaştı.

Avrupa'da en çok vaka Rusya'da

1 milyon 661 bin 96 vaka sayısıyla Rusya ilk sırada yer alırken, onu 1 milyon 461 bin 391 vaka ile Fransa takip ediyor. Fransa'nın ardından İspanya 1 milyon 259 bin vaka sayısı üçüncü sırada geliyor. Birleşik Krallık 1 milyon 77 bin vakayla dördüncü, 760 bin vaka sayısı ile İtalya beşinci sırada bulunuyor.

Avrupa dünya nüfusunun yüzde 10'unu oluşturmasına karşı 47,4 milyon küresel vakanın yüzde 22'sini oluşturuyor. Bölgedeki can kaybı ise 1 milyon 213 bin 693 olan küresel can kaybının yüzde 23'ünü oluşturuyor.

Avrupa'da koronavirüs vaka sayılarına ve ölüm oranlarına göre ilk 10 ülke şu şekilde sıralanıyor:

Rusya; 1 milyon 661 bin 96 vaka, 28 bin 611 ölüm

Fransa; 1 milyon 461 bin 391 vaka, 37 bin 492 ölüm

İspanya; 1 milyon 259 bin 366 vaka, 36 bin 495 ölüm

Birleşik krallık; 1 milyon 77 bin 99 vaka, 47 bin 340 ölüm

İtalya; 759 bin 829 vaka, 39 bin 412 ölüm

Almanya; 577 bin 131 vaka, 10 bin 717 ölüm

Belçika; 452 bin 541 vaka, 12 bin 126 ölüm

Ukrayna; 423 bin 683 vaka, 7 bin 749 ölüm

Polonya; 414 bin 844 vaka, 6 bin 102 ölüm

Hollanda; 382 bin 440 vaka, 7 bin 640 ölüm

(İHA)

Son dakika haberi | Salgın vaka sayısı 10 milyonu aşan Avrupa'da yayılmaya devam ediyor
Son dakika haberi | Salgın vaka sayısı 10 milyonu aşan Avrupa'da yayılmaya devam ediyor

İspanya, Fransa, Avrupa, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Salgın vaka sayısı 10 milyonu aşan Avrupa'da yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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