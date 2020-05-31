Salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen hastaneler açılıyor - Son Dakika

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve restorasyonu tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi törenle açılacak.

İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin açılışına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde önemli rol üstlenecek hastaneler aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara da hizmet verecek.

Toplam 125 bin metrekare alana kurulu Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin, 75 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor. Hastanede 432'si yoğun bakım olmak üzere, gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek toplam 1008 yatak ve 16 ameliyathane yer alıyor.

Bu arada, saat 14.00'te açılacak hastaneye kurulan sahne ve kürsü de dezenfekte edildi. Sahnenin ön tarafında açılışa katılacaklara özel sosyal mesafeli sandalyeler yerleştirildi.

Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ise 23 dönüm arazi üzerine kurulu ve 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Hastane, 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet verecek.

2. Abdülhamid döneminde yapılan tarihi bina Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla restore edilerek hizmete hazır hale getirildi.

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin yanı sıra Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin hizmete açılmasının, Kovid-19 salgınında diğer hastanelerin normalleşme sürecini hızlandıracağı kaydedildi.