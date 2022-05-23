Salgın yasakları devam ederken partiye katılan İngiltere'de Başbakanı Johnson'ın tepki çekti! - Son Dakika
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Salgın yasakları devam ederken partiye katılan İngiltere'de Başbakanı Johnson'ın tepki çekti!

23.05.2022 23:29

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 2020 yılında ülkesindeki koronavirüs kısıtlamalarına rağmen katıldığı bir partiye ait fotoğraflar ortaya çıktı. İngiltere'de toplu etkinliklerin yasak olduğu zamanda çekilen fotoğraflar tepki topladı.

ITV News tarafından elde edilen fotoğrafın, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'daki görevi sona eren İletişim Direktörü Lee Cain için Kasım 2020'de düzenlenen bir parti sırasında çekildiği belirtildi.

"ETKİNLİK İÇİN CEZA ALMADI"

Johnson'ı elinde içkiyle konuşma yaparken gösteren fotoğrafın çekildiği dönemde, halkın, hane halkı üyeleri dışındaki kişilerle büyük etkinliklerde bir araya gelmesi yasaktı. Johnson, polisin yaptığı soruşturmada bu etkinlik için para cezası almadı.

İngiltere'de Başbakan'ın salgına rağmen katıldığı partiden fotoğraf basına sızdı

"JOHNSON KURALLARI KOYDU SONRA ÇİĞNEDİ"

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden Angela Rayner, Johnson'ı yalan söylemekle suçladı. Rayner, "Boris Johnson defalarca yasaları çiğnemekle ilgili hiçbir şey bilmediğini söyledi. Şimdi hiç şüphe yok, yalan söyledi. Johnson kuralları koydu ve sonra onları çiğnedi." dedi.

İngiltere'de Başbakan'ın salgına rağmen katıldığı partiden fotoğraf basına sızdı


"KENDİ DOĞUM GÜNÜNE KATILMAKTAN CEZA VERİLMİŞTİ"

Tepkilere neden olan partilerle ilgili kıdemli müsteşar Sue Gray'in yaptığı soruşturmaya ilişkin raporun bu hafta açıklanması bekleniyor. İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından sene başında soruşturma başlatmıştı. Geçen hafta biten soruşturma kapsamında Başbakan Johnson'a kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.

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Kaynak: AA

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