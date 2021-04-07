Salgına karşı el ele veren doktor ve vatandaşlar 28 mahallede Kovid-19'a geçit vermiyor - Son Dakika

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı kırsal 28 mahallede, bir aile hekiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla muhtarlar ve mahallelilerle aldığı tedbirler sonucu son 3 aydır hiç pozitif ya da temaslı vakaya rastlanmadı.

Kovid-19 vaka artışıyla yüksek riskli iller arasında bulunan Erzurum'da, Aziziye ilçesindeki yaklaşık 2300 nüfuslu 28 mahalle, son aylarda pozitif ya da temaslı vaka görülmemesi ve aşılama oranının yüzde 90'ı geçmesiyle takdir topluyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AA muhabirine, ilçenin çok geniş yüzölçümüne sahip olduğunu belirterek, 29 mahallenin bağlı bulunduğu aile hekimi İbrahim Fatih Doğan'ın aldığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu mahallelerden 28'inde sürekli ikamet edenler arasında Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan olmadığını söyledi.

Bu mahallelerde aşılama oranının da çok yüksek olduğuna işaret eden Orhan, "Salgın sürecinde büyük özveriyle çalışan sağlıkçıları takdir ediyoruz. Bölgenin coğrafi yapısından dolayı sürekli sağlık hizmeti anlamında sıkıntı yaşıyorduk. İl Sağlık Müdürlüğümüzün destekleriyle artık böyle problem kalmadı." dedi.

Orhan, salgının ilk günlerinden itibaren doktor Doğan ve 29 mahalledeki muhtarın özverili çalışıp tedbirlere uyulmasını sağladığını belirtti.

Bölge halkının da Kovid-19'a karşı çok duyarlı olduğunu dile getiren Orhan, şunları kaydetti:

"İlçemizde 69 mahalle var. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız duyarlı, bütün tedbirlere uyuyorlar. Dışarıdan gelenlerle ilgili tedbirleri de uyguluyorlar. 28 mahallede sıfır vaka ve aşılama oranının yüksek olması bizi mutlu ediyor. Belki tüm Türkiye'deki vaka sayılarının düşmesinin ve sıfıra yaklaşmasının kıvılcım ateşi buradan yakılmış olur."

Aile Hekimi Doğan da Toprakkale Mahallesi'nde göreve başladıktan 1 ay sonra Kovid-19 vakasının ülkede görüldüğünü, mesul olduğu 29 mahalledeki vatandaşlara ilk olarak salgına karşı bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını anlattı.

28 mahallede 3 aydır temaslı vaka bile yok

Ziyaret ettiği mahalledeki muhtarlar ve vatandaşlardan akıllı telefon kullananlarla ortak Whatsapp grubu kurduğunu ve çalışmaları sonucu son 3 aydır 28 mahallede sürekli ikamet edenler arasında temaslı vaka bulunmadığını vurgulan Doğan, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla 28 mahallemizde hiç Kovid-19 ya da temaslı vakamız yok, öncesinden dışarıdan gelen bazı kişiler temaslı çıktı ve önlemi aldık. Köy muhtarlarının desteğiyle aşı randevusu alamayanlara randevu alıp aşı yaptık. 29 mahallenin ortasındaki Toprakkale Mahallesi diğer mahallere ortalama 40 kilometre uzaklıkta. Whatsapp grubumuzdaki muhtar ve vatandaşa Kovid-19'a yönelik duyurular, güncel bilgiler ve alınacak önlemleri hatırlatacak şekilde günlük paylaşım ve uyarılar yaptık, onlar da çevresindekilerle bunları paylaştı."

Kırmızılar içinde masmavi bölge olmanın mutluluğunu yaşıyorlar

Doğan, Whatsapp grubundaki paylaşım ve uyarıları bölge halkının dikkate alması ve kurallara uymasıyla Kovid-19 vakalarının önüne geçip aşılamada da önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, ildeki kırmızı bölgeler içinde masmavi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Sorumluluk alanındaki 29 mahallede sadece 104 yaşındaki bir kadının uzun süre önce Kovid-19'dan öldüğünü anlatan Doğan, "Mahallelerimiz nüfusuna kayıtlı olup Erzurum dışındaki başka kentlerde çalışanlar arasında Kovid-19 vakaları görüldü ancak 28 mahallemizde sürekli ikamet edenler arasında son 3 aydır vakaya rastlanmadı. Sorumluluk alanımda şu an sadece 28 mahalle dışındaki Başkent Mahallesi'nde dün itibarıyla tespit edilen tek pozitif vaka bulunuyor. Bu vatandaşımız da il dışında çalışıyordu, mahallemize geldiğinde temas ettiği ailesiyle karantinaya alındı." dedi.

Sorumluluk alanındaki mahallelerde uzun süre Kovid-19 vakası olmaması sebebiyle sünnet olmayan 46 çocuğu da sünnet ettiklerini dile getiren Doğan, maske, mesafe, hijyen ve aşı ile salgının üstesinden gelinebileceğini sözlerine ekledi.

Filyasyon ve aşı çalışmaları aralıksız sürüyor

Aziziye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sefa Bilici de İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde ilde Kovid-19 ile mücadelede filyasyon ve aşı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, "Vatandaşımız aşılarını yaptırmalı. Maske, mesafe, hijyen ve aşı olmazsa olmazımız. Bu bölgede uzun süre pozitif vaka olmadı, temaslı vakaya da çok az rastlandı. Yüzde 90 oranında yapılan aşı çalışmaları ise elimizi rahatlattı." dedi.

Mahalle sakinleri Kovid-19 vakası olmamasından memnun

Toprakkale Mahallesi Muhtarı Talat Yazıcı, Dr. Doğan'ın mahalleye gelmesiyle bölgede sağlık anlamında ciddi atak yapıldığını ifade ederek, "29 mahallemizde Kovid-19 tedbirlerinin yanı sıra kanser taraması, sünnet ve aşı çalışması başarıyla yapıldı. Aile hekimimiz herkesin kapısına giderek bu işleri yaptı. Muhtarlar ve mahalleli olarak bölgede Kovid-19 vakası olmamasından ve hizmetlerden çok memnunuz." şeklinde konuştu.

Akdağ Mahallesi Muhtarı Binnaz Özdemir de "Uzun zamandır mahallemizde Kovid-19 yok. Doktorumuz sayesinde belki de ömründe hiç doktora gitmeyen kadınlarımız doktor yüzü gördü." dedi.

Aynalıkale Mahallesi sakinlerinden Musa Yanık da Kovid-19'a karşı aile hekiminin yaptığı uyarı ve duyurulara mahallelilerin önem verdiğini, bu sayede bölgede hiç Kovid-19 vakasının görülmediğini dile getirerek, "Bu dönemde doktorun uyarılarıyla ev ziyaretleri yapmadık. İnsanlarla çok iletişim kurmadık." ifadelerini kullandı.