Salgına karşı hangi sosyal aktivite riskli? - Son Dakika

ABD'li bilim insanları bir rapor yayımladı. rapor virüse karşı hangi aktivitenin ne kadar riskli olduğunu ortaya koydu. Salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanında vaka sayısı 12 milyonu aşarken, ülkeler kademeli olarak normalleşme adımları atıyor. Bununla birlikte, aylarca karantinada kalan insanlar sosyal hayata dönmeye başladı.

Ancak, hangi mekanların ve sosyal aktivitelerin Covid-19 karşı güvenli olduğuna ilişkin tartışmalar devam ediyor. ABD'li bilim insanları da hangi sosyal aktivitenin daha fazla risk taşıdığına dair bir rapor yayımladı. Raporda risk oranı 1 ve 10 arasında derecelendirildi.

En büyük risk içeren aktiviteler ise:

-STADYUMDA MAÇ İZLEMEK

-KONSERE GİTMEK

-SİNEMAYA GİTMEK

-SPOR SALONUNDA ÇALIŞMAK

-AÇIK BÜFEDEN YEMEK

-UÇAKLA SEYAHAT

-LUNAPARKA GİTMEK

-SARILMAK YA DA EL SIKIŞMAK

Rapora göre en düşük riskli aktiviteller ise şöyle sıralandı.

-MEKTUP AÇMAK

-DIŞARIDAN YEMEK SİPARİŞİ VERMEK

-BENZİN DOLDURMAK

-TENİS OYNAMAK

-KAMP YAPMAK

-MARKET ALIŞVERİŞİ

-AÇIK HAVADA YÜRÜYÜŞ

-GOLF OYNAMAK Ayrıca, uzmanlara göre, plaja, okula ya da ofise gitmek orta riskli eylemler arasında yer alıyor.

(İHA)