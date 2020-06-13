Salgına karşı

Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kısa film projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında, 7 farklı iş kolunda faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik birer dakikalık kısa filmler çekilirken, hazırlanan filmler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

Alışveriş merkezi, market, kuaför ve spor salonları gibi vatandaşların yoğun olarak gittikleri ve toplu yaşamın olduğu alanlarda çekilen filmlerde, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusu vurgulandı.

Proje kapsamında Sağlık Bakanlığının kontrollü sosyal hayat konulu afişleri de bastırılırken toplam 27 bin afiş kentteki iş yerleri ve kamu kurumlarına dağıtıldı.