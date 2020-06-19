Salgına karşı mücadelede önemli adım - Son Dakika

Salgına karşı mücadelede önemli adım

Sağlık Bakanlığı kontrolünde Eskişehir Sanayi Odası ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü işbirliğinde, sanayi üretimi alanında çalışanlara yönelik Covid-19 Antikor Tarama testleri yapılmaya başlandı.

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Sağlık Bakanlığı kontrolünde Eskişehir Sanayi Odası ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü işbirliğinde, sanayi üretimi alanında çalışanlara yönelik Covid-19 Antikor Tarama testleri yapılmaya başlandı.


Kontrollü normal hayatın devamı ve sağlıklı üretim hedefleyen Eskişehir Sanayi Odası, çalışanların Covid-19 antikor taramasının yapılması için Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile önemli bir adım attı. Eskişehir'deki sanayi tesislerinde antikor testlerini başlatan ESO, Eskişehir'in bu alanda öncü illerden biri olmasını sağladı.


İlk testlerin başlangıcı Eskişehir Sanayi Odası'nda ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Yunusemre Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Karagülle, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, OSB Başkanı Nadir Küpeli, ESO ve OSB Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile başladı.


Filyasyonu arttıracak


Covid-19 antikor testlerinin Eskişehir sanayi alanında çalışanlar için başladığını ifade eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Tüm sanayicilerimizi tüm çalışanları ile birlikte Covid-19 testi yaptırmaya davet ediyoruz. Bu bir antikor testidir ve fabrikalarınızda Covid-19 taraması anlamına gelmektedir. Pozitif vaka durumunda veya herhangi bir durumda şirketlerinizin içerisinde bir karantina söz konusu olmayacaktır. Eğer bir pozitif olması halinde zaten tüm fabrikanızdaki insanların taranması sebebiyle filyasyon tamamen gerçekleştirilmiş olup şirketlerinizin tamamen Covid-19'a karşı güvenliği için yapılmış olacaktır. Bütün sanayicilerimize de devletin bu imkanlarından faydalanmasını tavsiye ediyorum. Sanayi tesislerinizde Covid-19 testlerinin yapılması için başvurularınızı lütfen Eskişehir Sanayi Odası Sekreterliğine yapınız" dedi.


Kurallara uymalıyız


Türkiye'nin Covid-19 pandemisi ile ciddi bir mücadele verdiğini ve bunu da en iyi şekilde sürdürdüğünü belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, "Bugün OSB'de gerekli taramalara başladık. Benim buradaki genel mesajım herkes için sosyal mesafenin korunması maskelerin takılması ve hijyen kurallarına uyulması. Ancak bu süreçte böyle baş edebiliriz." diye konuştu.


Fayda sağlayacak


Sağlık Bakanlığı nezdinden Eskişehir Sanayi Odası'nın çalışmaları ile antikor testlerine başlandığını ifade eden Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Taha Güven, "Kurumumuz ile Sayın Kesikbaş'ın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde buradaki sanayicilerimizin bu testi yapmak konusunda büyük bir önem arz etmekte. Tüm sanayicilerimizi bu tarama testini yaptırmaları için davet ediyoruz. Bunun kendilerine büyük fayda sağlayacağı ve tüm sanayi için önemli olduğunu söylemek istiyorum." dedi.


Testler tarama amaçlı


Gerçekleştirilen testlerin tarama amaçlı olduğunu vurgulayan Yunusemre Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Karagülle, "Bu testin yapıldığı herkesin hasta olduğu anlamına gelmiyor. Burada amacımız tamamen tarama amaçlı. Burada test yaptığımız kişiyi hastaneye yatıracağız, karantinaya alacağız gibi bir algının oluşmasını istemeyiz. Bu sadece bir tarama. Tarama sonucuna göre kişileri yeniden değerlendirip bununla ilgili ileri ek bir tetkik yapmak gerek olup olmadığına karar verilecek." dedi.


Hayati önem taşıyor


OSB Başkanı Nadir Küpeli ise isteğe bağlı olan testlerin çok hayati bir önem taşıdığını söyleyerek, "Bu testlerin yapıldığı zaman 14 gün karantina süreci olacağına dair bir inanç var. Bunun doğru olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Bizler üretimi durdurduğumuz zaman sadece biz değil ülkemizde etkileniyor. Testleri bir an evvel yapılmasını sağlıklı bir şekilde sevdiklerimizle beraber yaşamamız adına gerekli olduğunu düşünüyorum." dedi. - ESKİŞEHİR

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Eskişehir, OSB, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Salgına karşı mücadelede önemli adım - Son Dakika

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