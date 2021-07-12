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Salgına rağmen Doğu Anadolu'nun 6 aylık ihracatı yüzde 53 arttı - Son Dakika

Salgına rağmen Doğu Anadolu'nun 6 aylık ihracatı yüzde 53 arttı

12.07.2021 11:05
Salgına rağmen Doğu Anadolu'nun 6 aylık ihracatı yüzde 53 arttı, System.String[]

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmaların ocak-haziran döneminde 17 ilden yaptığı ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,82'lik artışla 1 milyar 285 milyon 217 bin dolar oldu.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmaların ocak-haziran döneminde 17 ilden yaptığı ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,82'lik artışla 1 milyar 285 milyon 217 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-haziran döneminde birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 177 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yılın ilk yarısında 840 milyon 999 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin bu yıl gerçekleştirdiği ihracat, Kovid-19 salgınına rağmen yüzde 52,82'lik artışla 1 milyar 285 milyon 217 bin dolar oldu.

6 ayda en çok ihracat artışı tarım ve sanayi ürünlerinden

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 646 milyon 552 bin dolarlık sanayi, 160 milyon 704 bin dolarlık tarım ürünü ihraç eden DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayi ürünlerinde yüzde 39,77'lik artışla 903 milyon 705 bin dolarlık, tarım ürünlerinde ise yüzde 92,84'lük yükselişle 309 milyon 896 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Bu yıl ilk 6 ayda madencilik sektörünün ihracatı ise geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 112,24 artarak 33 milyon 743 bin dolardan 71 milyon 615 bin dolara ulaştı.

Bu yıl ocak-haziran döneminde en çok ihracat yapılan sanayi ürünlerinde ilk sırayı 135 milyon 413 bin dolar ile çelik sektörü alırken bunu 130 milyon 315 bin dolarla makine, 127 milyon 713 bin dolar ile kimya sektörü izledi.

DAİB üyesi firmalar, ocak-haziran döneminde tarım ürünleri ihracatı kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 21 milyon 14 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 135 milyon 236 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 22 milyon 156 bin dolarlık gelir elde etti.

En çok ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin ocak-haziran ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 329 milyon 621 bin dolarla ilk sırada Irak görüldü. Bu ülkeyi 76 milyon 62 bin dolar ile İran, 75 milyon 266 bin dolar ile Azerbaycan- Nahçıvan, 62 milyon 157 bin dolar ile Almanya, 58 milyon 204 bin dolarla Türkmenistan, 51 milyon 203 bin dolarla Suriye takip etti.

TİM Denetim Kurulu Üyesi de olan DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, yılın ilk 6 ayında ciddi ihracat artışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

DAİB üyesi firmaların ihracatında yıl boyunca artış yaşandığına işaret eden Tanrıver, "2021'nin ilk yarısı güzel rakamlarla kapatıldı. Yılın ikinci yarısında ihracatın daha üst rakamlara ulaşacağından ümitliyiz. 1 yıldır aralıksız şekilde bugüne kadar yükselen ihracatımız için tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Ocak-haziran döneminde DAİB üyesi firmaların 148 ülkeye ihracat yaptığını belirten Tanrıver, "Bu yıl 2 bin 170 firma ihracat yaptı. 22 sektörde ihracatın artmasına katkı sunan ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu, Haziran, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Salgına rağmen Doğu Anadolu'nun 6 aylık ihracatı yüzde 53 arttı - Son Dakika Ekonomi


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