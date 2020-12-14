Salgına rağmen kuru üzüm ihracatı 500 milyon doları aştı - Son Dakika

Salgına rağmen kuru üzüm ihracatı 500 milyon doları aştı

14.12.2020 10:11
Salgına rağmen kuru üzüm ihracatı 500 milyon doları aştı, System.String[]

Salgına rağmen kuru üzüm ihracatı 500 milyon doları aştı TÜRKİYE'nin kuru üzüm ihracatının yüzde 90'ını karşılayan Manisalı üreticiler, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 99 ülkeye yaptığı 245 bin ton ihracatla, ülkeye 504 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı.

Salgına rağmen kuru üzüm ihracatı 500 milyon doları aştı

TÜRKİYE'nin kuru üzüm ihracatının yüzde 90'ını karşılayan Manisalı üreticiler, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 99 ülkeye yaptığı 245 bin ton ihracatla, ülkeye 504 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, koronavirüs pandemisine rağmen ulaşılan rakamın sevindirici olduğunu söyledi.Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 90'ının üretildiği Manisa, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 99 ülkeye, 1 Eylül 2019- 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılan 245 bin ton kuru üzüm ihracatı karşılığında 504 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı. Pandemi sürecinin sıkıntılarına rağmen üretim ve ticaretin sürdüğünü dile getiren Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Türkiye ve dünyada ciddi bir şekilde pandemi sürecinin sıkıntılarını yaşıyoruz. Her şeye rağmen üretim ve ticaret devam ediyor. Manisa üretmesini seven bir ilimizdir. Manisa, Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümde Türkiye'nin başkentidir. Türkiye'deki üretilen üzümün yüzde 90'ı Manisa'da üretilmekle beraber, yüzde 85'i de Manisa'daki modern üzüm işletmelerimiz tarafından ihracata gönderiliyor. Burada ciddi bir emek, tecrübe ve birikim var. Rakam olarak bakarsak, geçen yıl 245 bin ton civarında bir ihracatımız oldu. Ülkemize 504 milyon dolar, bir döviz girdisi sağladık" diye konuştu.'BU SEZON 227 BİN TON ÜZÜM TESCİL OLDU'

1 Eylül'de başlayan 2020-2021 sezonunun Kasım ayı verilerine göre; 227 bin ton üzümün Ege Bölgesi borsalarında tescillendiğini dile getiren Özkasap, "Bu ürünlerin 77 bin 310 kilosu ihracata gitti. Buna mukabil kasım ayı itibariyle ülkemize 148 milyon dolar döviz girdisi sağladık. Baktığımız zaman en fazla ihracatımız başta İngiltere olmak üzere Almanya, Hollanda, İtalya ve Fransa. Yani ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkelerine üzümümüzü ihraç ediyoruz. İnanıyorum ki pazarımız daha da büyüyecektir. Çalışmalar her zaman için hem üreticilerimizin hem de ihracatçılarımız için devam etmektedir. İhracata giden ürünlerimizdeki amacımız, güvenilir ürünler yetiştirmektir. Bunu da Manisalı üreticilerimiz ve ihracatçılarımız iyi bir şekilde başarıyor" diye konuştu.


Avrupa Birliği, Türkiye, Manisa, Döviz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Salgına rağmen kuru üzüm ihracatı 500 milyon doları aştı - Son Dakika


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