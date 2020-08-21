salgına rağmen patent ve marka başvuruları arttı - Son Dakika

salgına rağmen patent ve marka başvuruları arttı

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, yılın ilk 7 ayında Türkiye'de yerli patent başvurularında geçen yıla göre yüzde 14 artış yaşandığını belirterek, "Türk girişimcisinin dinamizmini gösteren bu artış, pandemiye rağmen ülkemizin geleceğinin de parlak olduğuna işaret...

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Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, yılın ilk 7 ayında Türkiye'de yerli patent başvurularında geçen yıla göre yüzde 14 artış yaşandığını belirterek, "Türk girişimcisinin dinamizmini gösteren bu artış, pandemiye rağmen ülkemizin geleceğinin de parlak olduğuna işaret ediyor" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğinde Sınai Mülkiyet Hakları konusunda online seminer düzenlendi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ın da katıldığı programda Bursa iş dünyasına "Patent/Faydalı Model Temel Kavramlar, Tescili ve Tescil Sonrası İşlemler", "Marka Kavramı, Tescili ve Tescil Sonrası İşlemler" ve "Coğrafi İşaret Kavramı, Tescili ve Tescil Sonrası İşlemler" konuları anlatıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fikri ve sınai mülkiyet konusunda Bursa'nın öncü kentler arasında yer aldığını söyledi. Kentin patent, tasarım, marka ve faydalı model başvurularında Türkiye'de ön sıralarda bulunduğunu ifade eden Burkay, bu durumun Bursa'nın teknoloji ve yenilik alanında kaydettiği gelişmenin bir neticesi olduğunu söyledi. Burkay, "Sanayide nitelikli dönüşüm hamlemiz kapsamında Bursa'nın yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli üretim merkezi konumunu güçlendirmeyi hedefliyoruz. TEKNOSAB, BUTEKOM, KOBİ OSB ve Model Fabrika gibi projelerimizin katkılarıyla önümüzdeki yıllarda şehrimizde patent, tasarım ve marka başvurularının daha da artacağına inanıyoruz" dedi.

BTSO olarak coğrafi işaret tescili konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Burkay, şimdiye kadar 6 ürün için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunduklarının bilgisini verdi. Bursa'nın coğrafi yapısı, tarım üretimi, tarihi ve kültürel çeşitliliği ile geleneksel ve yerel ürünler bakımından Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Burkay şunları söyledi:

"Oda olarak sahip olduğumuz değerleri en iyi şekilde muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda kestane şekeri, cantık, tahinli pide, cevizli lokum, süt helvası ve Bursa döner kebabı için başvurularımızı tamamladık. Coğrafi işaret tescilini katma değeri artırması açısından da oldukça önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alandaki çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz."

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, salgına rağmen Türkiye'de sınai mülkiyet başvurularının arttığını söyledi. 2020 yılının ilk 7 aylık döneminde yerli patent başvurularının geçen seneye göre yüzde 14 arttığının bilgisini veren Asan, "Salgının başladığı ilk aylarda patent, marka, tasarım başvurularında düşüş yaşandı ancak bunu çok hızlı bir şekilde geride bıraktık. Faydalı model başvurularında geçen yıla göre yüzde 30, marka başvurularında ise yüzde 23,6 artış var. Türkiye'de bu yıl 160 binin üzerinde marka başvurusu yapılmasını bekliyoruz. Dünya genelinde son 5-6 yıldır marka başvurularında ilk sırada yer alıyoruz. İkinci sıradaki Almanya bizim çok gerimizde. Avrupa Birliği ülkelerinin tescil işlemlerinin yürütüldüğü EUIPO'dan daha fazla başvuru alacağız. Bu Türk ekonomisinin, girişimcimizin dinamizmini gösteren önemli bir veri. Öte yandan bu yıl ilk 7 ayda tasarım başvuruları da yüzde 4 artış ile 22.103'e ulaştı" dedi.

Türkiye'nin 2019 yılında uluslararası patent başvurularında yüzde 46,7 artış oranı sağladığını ve bu alanda artış oranı ile dünyada ilk sırada yer aldığını anımsatan Prof. Dr. Habip Asan, "Patent başvuru sayısı ile dünyada 13. sırada yer aldık. Hindistan, Brezilya, Rusya, İspanya, Avusturya, İsrail gibi ülkeleri geride bırakmayı başardık. Yakın dönemde ilk 10'a girebileceğimizi öngörüyoruz. Fikri mülkiyet başvuruları ekonomik gelişmenin ön göstergeleridir. Ülkemizin performansı geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor" diye konuştu.

Coğrafi işaret tescili konusunda yaptıkları çalışmalara da değinen Habip Asan, Türkiye'nin bu konuda potansiyeli yüksek bir ülke olduğuna vurgu yaptı. Şimdiye kadar 511 coğrafi işaret tescili yapıldığı, 583 tescil işleminin ise devam ettiğini belirten Asan, "Başvurular farkındalık anlamında önemli bir eşiği aştığımızı gösteriyor. Sınai mülkiyet konusunda oluşan bu farkındalığı daha yüksek katma değerli projelere dönüştürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Bursa'nın da Türkiye'de sınai mülkiyet açısından en önde gelen iller arasında yer aldığını kaydeden Asan şöyle devam etti:

"2019 yılının verilerine göre Bursa marka ve faydalı model başvurularında dördüncü, patentte üçüncü, tasarım başvurularında ise ikinci sırada yer aldı. 5.627 marka, 526 patent, 229 faydalı model, 4.070 tasarım başvurusu yapıldı. Bursa'nın 11 tane coğrafi işaret tescili bulunuyor. 9 tane de işlemleri devam eden başvuru mevcut. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın da bu alanda katma değer oluşturabilmek için önemli bir çalışma içerisinde olduğunu takip ediyoruz. Bursa'da sınai ve fikri mülkiyetin gelişmesi için BTSO ile işbirliğimizi geliştirmeye hazırız." - BURSA

Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:26

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi salgına rağmen patent ve marka başvuruları arttı - Son Dakika Ekonomi
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