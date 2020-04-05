Salgına rağmen sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
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Salgına rağmen sokak hayvanları unutulmadı

6 saat önce

Salgına rağmen sokak hayvanları unutulmadı Alaşehir Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmadı Atıl durumdaki su borularından yemlik ve su kapları yapıldı Yeni tip korona virüs salgını sonrası ilçede etkili bir mücadele başlatan Alaşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı.

Salgına rağmen sokak hayvanları unutulmadı

Alaşehir Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmadı

Atıl durumdaki su borularından yemlik ve su kapları yapıldı

MANİSA - Yeni tip korona virüs salgını sonrası ilçede etkili bir mücadele başlatan Alaşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Sokak hayvanlarının korona virüs salgını nedeniyle ihmal edildiğini düşünen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun talimatıyla belediye bünyesindeki atıl su borularından yemlik ve su kapları yaptırılarak ilçedeki park ve bahçelere yerleştirildi. Başkan Öküzcüoğlu, belediye ekiplerinin sokak hayvanları için yaptığı çalışmaya da bizzat katılarak mama ve su verdi.

Alaşehir Belediyesi dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de hızla yayılan korona virüs salgını nedeniyle önlemlerini artırdı. Alaşehir'de tedbirler elden bırakılmazken, sokak hayvanları da unutulmadı. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, belediye ekiplerinin uygulamalarına bizzat katılarak, sokak hayvanlarına mama ve su verdi. Mama ve su kapları hazırlanırken de tasarrufu elden bırakmayan belediye, bünyesinde bulunan ve atıl durumda olan su borularından yemlik ve suluk yaptırarak, park ve açık alanlara montajlarını gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle lokanta, restoran gibi iş yerlerinin kapanması, vatandaşların da sokağa çıkmaları kısıtlanınca, aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmayan Alaşehir Belediyesi sokak hayvanları için, belediye elinde bulunan atıl durumdaki eski su borularından mama ve suluk yaptı. Mama ve sulukları park, bahçe ve açık alanlara bırakan belediye ekipleri ilk etapta park ve bahçelere 24 adet mama ve suluk yerleştirdi. Suluk ve mamalıklar periyodik aralıklarla kontrol edilerek, mama ve sularının dolumu gerçekleştirilecek.

Sokak hayvanları için yapılan çalışmaya bizzat katılarak hayvanları elleriyle besleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bildiğiniz gibi kapanan iş yerlerimiz, lokantalarımız var, restoranlar kapalı. İş yerlerinin kapalı olması ve halkımızın da evde kalmasından dolayı, sokak hayvanlarımız gıda kaynaklarına ulaşımda zorluk çekiyorlar. Onların da gıdaya kolay ulaşabilmesi için belirli yerlere mamaları koyabileceğimiz kaplar yaptık. Elimizde bulunan atıl su borularını değerlendirerek, onlara mama kapları, su kapları yaptık. İlk etapta 24 tane bırakacağız. Bunların devamı da gelecek. Otomatik Sulukları da koyacağız: Artık sokak hayvanlarımızın da beslenmelerini sağlamış olacağız. Periyodik olarak mamalarını ve sularını koyacağız. Veteriner arkadaşlarımız, personellerimiz ile beraber bakımlarını, onarımlarını dönüşümlü olarak kontrol edecekler. Gıda takviyeleri ve su takviye yapacaklar. Sokak hayvanlarımızda artık kolaylıkla gıdaya ulaşabilecekler." dedi.

Salgına rağmen sokak hayvanları unutulmadı

Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:56 Kaynak: İHA

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