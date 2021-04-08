Salgında 1 yılı geride bırakan Türkiye'de vahim tablo! Günlük vefat sayısı 276 ile rekor seviyeye yükseldi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı koronavirüs tablosu verilerine göre son 24 saatte 2203'ü semptomatik olmak üzere toplam 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 276 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 943'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 633 bin 925'e yükseldi.

İYİLEŞEN SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 503 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 194bin 978'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 604 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

VEFAT SAYILARI REKOR KIRDI

Türkiye'de dün açıklanan 276 vefat sayısı rekor olarak kayıtlara geçti. Vefat sayısı son olarak 23 Aralık 2020 tarihinde rekor rakama ulaşmıştı. Öte yandan önceki gün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 211 kişi hayatını kaybederken, 2003'ü semptomatik olmak üzere 49 bin 584 yeni vaka tespit edilmişti.