Salgında ABD'de mahsur kalan Azerbaycanlı müzisyenler ülkelerinin kültürünü tanıttı - BAKÜ - Son Dakika

Salgında ABD'de mahsur kalan Azerbaycanlı müzisyenler ülkelerinin kültürünü tanıttı - BAKÜ

Azerbaycanlı 3 genç müzisyen, bir festival için gittikleri ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mahsur kalınca, müzik dolu hayatlarıyla hem karantinayı keyifli hale getirdi hem de Azerbaycan müziğinin okyanus ötesinde tanınmasına katkı sağladı.

Azerbaycanlı 3 genç müzisyen, bir festival için gittikleri ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mahsur kalınca, müzik dolu hayatlarıyla hem karantinayı keyifli hale getirdi hem de Azerbaycan müziğinin okyanus ötesinde tanınmasına katkı sağladı.

8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
İki Bakan, "patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor" iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi

Tar sanatçısı Müslümov, kemençe sanatçısı Babayev ve nağara sanatçısı Aliyev, uluslararası müzik ve sinema festivaline katılmak için 6 Mart'ta Teksas eyaletinin Austin kentine gitti.

ABD'de yaşayan ses sanatçısı Agil Süleymanov da onlara katıldı fakat tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını genç müzisyenlerin festival arzusuna engel oldu.

Salgın nedeniyle Austin kentinde tüm etkinlikler iptal edilirken, uluslararası uçuşlara da yasak getirildi ve müzisyenler ABD'de planladıklarından fazla kaldı.

Kendilerini etkinliğe davet eden menajerin evinde kalan müzisyenler, karantina günlerini eğlenceli hale getirmek için en iyi bildikleri şey olan müziğe başvurdu.

Gençler, kaldıkları kentin farklı bölgelerinde açık alanlarda mini konserler vererek geleneksel Azerbaycan müziğini Amerikalılara tanıttı.

Her performanslarında çevredekilerin ilgisini kazanan gençlerin sosyal medyada paylaşılan videoları da büyük beğeni topladı. Videolar Azerbaycan'da da beğeni ile karşılanarak haberlere konu oldu.

Genç müzisyenler, ABD'de yaşayan Azerbaycanlı bir yönetmenin de ilgisini çekti ve belgesel filmleri yapıldı.

Üç ayın ardından charter uçak seferiyle haziranda Bakü'ye dönen müzisyenler 2 haftalık karantinanın ardından aileleriyle buluşarak hasret giderdi.

"Amerikalılar muğamı beğendi"

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan tar sanatçısı Rüstem Müslümov, karantinanın ilk günlerinde sıkıldıklarını fakat daha sonra müzik yaparak eğlenceli günler geçirdiklerini söyledi.

ABD'ye giderken bu kadar uzun süre kalacaklarını akıllarından geçirmediklerini belirten Müslümov, "Vaktimizi iyi değerlendirmek için ülkemizin müziğini tanıtmaya karar verdik. Mahsur kaldığımız 3 ayı müzikle geçirdik. Bizi dinleyen Amerikalılar muğamı beğendi." dedi.

Kemençe sanatçısı Ferit Babayev, vatanlarından ve ailelerinden uzak 3 ay geçirdiklerini fakat çektikleri videolarla gelecek için eğlenceli hatıralar bıraktıklarını söyledi.

Rüstem Müslümov'un kendisi gibi tar sanatçısı olan babası Möhlet Müslümov ise "Biz ebeveynler olarak bu süreyi zor geçirdik. Çocuklarımız için endişe ediyorduk. Fakat bu onlar için iyi bir tecrübe oldu. Hem yurt dışında uzun süre serbest yaşamayı öğrendiler hem de ülkemizin müziğini tanıttılar." şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgında ABD'de mahsur kalan Azerbaycanlı müzisyenler ülkelerinin kültürünü tanıttı - BAKÜ - Son Dakika

Son Dakika

15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:41 Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:21 Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 23:38 Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu?" sorusuna yanıt 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
İki Bakan, "patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor" iddialarına yanıt verdi
19:57
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
19:53
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
19:12
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
18:58
Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü
18:23
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
16:23
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 20:29:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Salgında ABD'de mahsur kalan Azerbaycanlı müzisyenler ülkelerinin kültürünü tanıttı - BAKÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]