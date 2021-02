Salgında bir yılı geride bırakan İspanya'da yoksulluk arttı, gıda yardımı kuyrukları uzadı - Son Dakika

Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyo-ekonomik etkisini en fazla hisseden ülkelerden biri olan İspanya'da yoksulluk sorunu artarken, gıda yardımları alanların oluşturduğu kuyruklarının her geçen gün daha da uzadığı görülüyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakanın tespit edildiği günden (31 Ocak 2020) bu yana bir yılı geride bırakan İspanya'da, başta işlerini kaybeden genç nüfus olmak üzere yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısında büyük artış olduğu belirtildi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam, salgının etkisiyle İspanya'daki yoksulluk sorununun "eşi görülmemiş" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Oxfam, geçen haftalarda sunduğu bir raporda, İspanya'daki Kovid-19 etkisinin, yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısını, 790 bini şiddetli yoksulluk olmak üzere 1 milyondan fazla artırabileceğini kaydetti.

Yaklaşık 47 milyon nüfusa sahip ülkede yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısının 5,1 milyonu bulabileceği ve bunun şimdiye kadarki en yüksek seviye olacağını belirten uzmanlar, yüzde 40'ı geçen genç işsizlik oranının sosyal dışlanma sorununu da büyüteceğine dikkati çekti.

İspanya'daki insani yardım faaliyetlerinde ön plana çıkan Kızıl Haç, Caritas, veya Katolik Kilisesi'ne bağlı bazı vakıflar, salgın öncesi yaptıkları gıda yardımlarını 10 kat artırmak zorunda kaldı.

Bu kurumlardan biri olan Madrina Vakfı, Madrid'de bir yıl önce ayda 400 aileye yardım ederken şu anda bu sayının 4 bine çıktığını açıkladı.

Madrina Vakfı Direktörü Conrado Gimenez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gıda yardımı alanların sayısı her geçen gün artıyor. Sadece göçmenler değil, çok sayıda İspanyol vatandaşı da bu kuyruğa giriyor. Hiçbir geliri olmayan, evlerinden çıkartılan, çocuklu çok fazla genç aile var. Ayrıca şimdiye kadar 100'den fazla aileye ev bulduk ama her gün yeni talepler geliyor." dedi.

Vakfın haftada üç gün yaptığı gıda yardımından yararlanan İspanyol vatandaşı 33 yaşındaki Tamara, çok zor günler yaşadığını belirterek şöyle devam etti:

"5 çocuğum var. Ne ben ne de eşim 1 yıldır hiçbir gelir elde etmiyoruz. Salgından önce ikimiz de çalışıyorduk ama salgınla beraber işlerimizden çıkarıldık ve evsiz kaldık. Şu anda vakfın bizi yerleştirdiği, Madrid'in 60 kilometre uzağındaki evde yaşıyoruz. Çok nadir olsa da annem de elinden geldiği kadar bana yardım etmeye çalışıyor ama evde çok fazla kişiyiz, 7 kişiye yardım etmek çok zor. İş olan bir yere gitmemiz gerekiyor. Çünkü burada her yerde kapılar bize kapalı. Her yere başvurdum, her şeyi yaparım ama hiçbir iş bulamadım."

Yardım alan iki çocuk annesi Miriam da "Artık tahammül edecek durumum kalmadı. Her hafta iki kez buradan yardım almaya geliyorum. Bugün, çocuk bezi, mama, süt, patates gibi şeyler aldım. Bu yardımlara çok teşekkür ediyorum. 1 yıldan fazladır işsizim. Öncesinde garsonluk, bakıcılık gibi işler yapıyordum. Devletin verdiği asgari yaşam geliriyle aylık 600 avrodan daha az para alıyorum. Evden çıkarıldım. İki teyzem var. Dönüşümlü olarak onlarda kalıyorum. İş bulana kadar bu böyle olacak. Şu anda her şey korkunç." dedi.

Biri 1 yaşında 4 çocuğuyla, aldığı yardımlar sayesinde geçindiğini söyleyen 28 yaşındaki Susanna da "Küçük çocuğum olduğu için çalışamıyorum. Eşim, ev tadilatları gibi gündelik iş çıkarsa yapıp ailemize katkı sağlamaya çalışıyor ama tabii ki çok az iş var ve katkısı çok az oluyor. Benim durumum da diğerlerinden farklı değil." şeklinde konuştu.