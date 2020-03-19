"Salgında çocukların psikolojisi unutulmamalı!" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Salgında çocukların psikolojisi unutulmamalı!' - Son Dakika

"Salgında çocukların psikolojisi unutulmamalı!"

12 dakika önce

Gaziemir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Yeni Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini artırırken salgının yarattığı olumsuz psikoloji ile mücadele konusunda da adımlar atıyor.

Gaziemir Belediyesi Başkan Yardımcısı, Psikolog Deniz Dinler, salgının çocuklara nasıl anlatılacağı ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken konuları değerlenirdi.

Salgın haberlerinin ve belirsizliğin halk üzerinde kaygı yaratabildiğini,çocukların belirsizlik durumlarıyla nasıl baş edeceklerini ailelerinden öğrendiğini belirten Dinler, salgında çocukların psikolojisinin de unutulmaması gerektiğini vurgulayarak ailelere uyarılarda bulundu. "Sizlerin duygu ve düşünceleri onların duygusu ve düşüncesi haline dönüşüverir" diyen Dinler,"Bu yüzden önce kendi duygu ve düşüncelerinizi yönetip sonra çocuklarınızın yaşlarına uygun şekilde açıklamalarda bulunun. Örneğin; okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklarınıza bu salgına sebep olan virüsün gözle görülemeyecek kadar küçük olduğunu, ancak laboratuvar ortamlarında büyüteçlerle görülebildiğini anlatın. Bu virüsün neye benzediğini ve bizi nasıl etkilendiğini resim yapma ya da oyun hamuru kullanarak hikâyeleştirme gibi yöntemlerle somutlayın. Optimum seviyedeki kaygınızı, uygun bir dille çocuğunuzla paylaşın ki kendi duygularını nasıl açıklayabileceğini sizden öğrensin. Örneğin; 'İşe gitmemek ve arkadaşlarımla istediğim zaman görüşememek beni üzüyor, ancak geçici bir süre böyle olacağını düşündüğümde rahatlıyorum'gibi ifadelerde bulunun" diye konuştu.

Doğru ve net bilgi paylaşımı önemli

"Çocukların bulunduğu ortamda felaket senaryoları içeren konuşmalar yapmayın" diyen Dinler, "Televizyondan güvendiğiniz haber kaynaklarını takip edin. Emin olmadığınız hiçbir bilgiyi paylaşmayın. Eğer çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa ona, okuduğu ya da izlediği haberin yanıltıcı olabileceğini hatırlatın. Size sorduğu soruları kısa ifadelerle cevaplandırın, bilmediğiniz konularda araştırma yapıp onunla paylaşacağınızı söyleyin" dedi.

Rutine bağlı kalın ve kaliteli etkinlikler gerçekleştirin

Dinler, çocukların günlük alışkanlıklarına sadık kalınması gerektiğinin de altını çizerek şunları söyledi:

"Çocuğunuz ile birlikte geçireceğiniz zaman oldukça uzun sürebilir. Bu süreyi ebeveyn-çocuk iletişimini zedelemeden ve çocuğunuzun sıkılmasına, kendinizin de öfkelenmenize yer vermeden planlanmış etkinliklerle geçirin. Aynı zamanda çocuğunuzun günlük alışkanlıklarına sadık kalın. Yatış ve kalkış saati, yemek saati gibi rutin aktivitelerini her zamanki gibi sürdürün."

Güvenlik önlemlerini anlatın

Çocukların kalabalık ortamlardan neden uzak kalması gerektiğinin anlatılmasının çok önemli olduğunu da belirten Dinler, ailelere şu uyarılarda bulundu:

"Çocuğunuzun hem kendi sağlığına hem de çevresindekilerin sağlığına nasıl dikkat edeceğini açıklayın. Kalabalık ortamlardan uzak kalması gerektiğini, bu yüzden okuluna ara verildiğini belirtin. Bazı insanların kendilerini ve çevrelerindekileri korumak için önlem amaçlı maske taktığını anlatın. Kişisel tedbirlerden, örneğin; el yıkama, hapşırma, sosyal mesafelendirme, elini yüz bölgesine değdirmeme, dengeli beslenme, yeterli miktarda su tüketimi, uyku süresi ve günlük egzersiz kurallarından bahsedin. Tüm bu önlemlere dikkat ettiğinizde ailecek sağlığınızı koruyacağınızı ve güvende olacağınızı vurgulayın. Bunu yaparken açıklamalarınızın onları koruma amacının dışına çıkıp 'elini yıkamazsan virüs seni öldürür" gibi cümlelerle tehdide dönüşmemesine dikkat edin."

Gaziemir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:31 Kaynak: Bültenler

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
20:43
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı         
14:20
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi         
13:56
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti         
13:55
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı         
12:38
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz         
12:29
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı         
12:29
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum         
12:28
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti         
12:28
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı         
12:22
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda! Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!         
11:42
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor         
11:26
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 09:43:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Salgında çocukların psikolojisi unutulmamalı!" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]