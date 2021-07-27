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Salgında dijital ödemelerin odak noktası siber güvenlik oldu - Son Dakika

Salgında dijital ödemelerin odak noktası siber güvenlik oldu

27.07.2021 11:37
Salgında dijital ödemelerin odak noktası siber güvenlik oldu, System.String[]

Hızlı dijitalleşmenin çevrim içi satışları ve buna bağlı olarak dijital ödemelerin kullanım sıklığını artırdığı, salgının ise siber saldırıların sayısını yükselttiği bildirildi.

Hızlı dijitalleşmenin çevrim içi satışları ve buna bağlı olarak dijital ödemelerin kullanım sıklığını artırdığı, salgının ise siber saldırıların sayısını yükselttiği bildirildi.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, güvenlik yapıları zayıf olan dijital işletmeler, veri güvenliği riskine sebep olan birçok sorunla karşılaşıyor.

Ödeme sistemleri ve diğer dijital altyapıların iç içe geçtiği bu dönemde, yalnızca bir yapıyı değil bütünün güvenliğini sağlamaya odaklanmak önem arz ediyor.

Mastercard tarafından Türkiye'de yapılan araştırmalara göre her iki KOBİ'den biri, siber saldırılara maruz kalıyor. Bu KOBİ'lerin yüzde 14'ü güçlü siber güvenlik duvarlarına sahip olduğunu düşünüyor. Bu noktada KOBİ'lere internet üzerinden cevaplayacakları ortalama 30 soruluk bir anket ve uzaktan teknik değerlendirme yapan Mastercard, KOBİ'lerin siber güvenlik olgunluk raporlarını çıkarıyor. KOBİ'lere siber güvenlik olgunluk seviyelerini yükseltmenin yöntemlerini anlatan firma, dijital ödemelerde hem tüketiciyi hem ticari işletmeleri hem de finansal kuruluşları koruyor.

Açıklamaya göre, salgınla hızlanan siber saldırılar için uzun zamandır yoğun altyapı çalışmaları yürüten Mastercard, bu alanda sunduğu 3 teknoloji ile kurumların ve tüketicilerin güvenliğine zarar verebilecek risklerin tespiti ve önlenmesi üzerine çalışmalarını ve iş birliklerini sürdürüyor.

Cyber Quant ile bir kuruluşun siber güvenlik süreçleri, teknik altyapısı ve insan kaynağının güvenlik riskleri kuruluşun faaliyet alanına özel bir bakış açısıyla değerlendiriliyor. 50'den fazla siber güvenlik yetkinliğinin olgunluk seviyesini ve her birinin önemini ayrı ayrı değerlendirerek kritik güvenlik açıklarını tespit edip kurumlara özgü siber güvenlik riskleri ve muhtemel bir ihlalin mali etkisi hesaplanabiliyor.

RiskRecon iş birliğiyle kurumların dışarıya açık yapılarında karşılaşabileceği önemli güvenlik riskleri tespit edilebiliyor. Verimliliği artırmak ve riskleri azaltmak noktasında, değerlendirme hizmeti veren RiskRecon, 11 güvenlik alanı ve 41 güvenlik kriteri üzerinden kurumları kapsamlı bir araştırmaya tabi tutuyor. Tanımlanan risklerin yanı sıra yeni karşılaşılabilecek riskleri tespit edebilmek için sürekli takip hizmeti sağlıyor.

Kullanıcısını tanıyan teknoloji

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Teknoloji şirketi NuData'yı bünyesine katan Mastercard, kötü niyetli kişilerin kullanıcı bilgilerini kopyalama ihtimaline karşı altyapı sistemleri geliştiriyor. Bu altyapıyı kullanan dijital satış kanalları, dolandırıcılık işlemlerini kolaylıkla tespit edebiliyor. Dijital ödemelerde, kullanıcıların "Öde" butonuna basarken ekrana uyguladığı basınçtan, telefon tutuş açılarına kadar birçok davranış biçimini analiz edebilen sistem, kullanıcı tarafından gerçekleştirilmeyen işlemleri tespit ediyor.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Mastercard, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgında dijital ödemelerin odak noktası siber güvenlik oldu - Son Dakika


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