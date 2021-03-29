Salgında Eskişehir'e 523 milyon destek verildi - Son Dakika

Salgında Eskişehir'e 523 milyon destek verildi

29.03.2021 16:01
Salgında Eskişehir'e 523 milyon destek verildi, System.String[]

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, hükümetin Eskişehir özelinde yaptıklarını aktardı.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, hükümetin Eskişehir özelinde yaptıklarını aktardı.

Çalışkan, partinin sosyal koruma kalkanı çerçevesinde; Faz-1, Faz-2, Faz-3 kapsamında toplam 66 bin 208 haneye 66 milyon TL nakdi destek yapıldığını söyledi. Eskişehir'de kısa çalışma ödeneği kapsamında toplam 47 bin 269 kişiye 298 milyon TL destek sağlandığını ücretsiz izne çıkarılan veya işsiz kalan 25 bin 25 kişiye ise 76 milyon TL destek sağlandığını dile getiren Çalışkan, "Kısa çalışma ödeneğinden ya da nakdi ücret desteğinden faydalanan sigortalı çalışanın normal çalışma süresine dönmesi durumunda sigortalının çalıştığı işyerine (özel sektör) prim desteğinden toplamda 35 bin 667 kişi için 31 milyon TL destek sağlanmıştır. Eskişehir için başlıklar halinde ifade ettiğimiz rakamların toplamı ise 523 milyon TL'yi aşmıştır. Türkiye genelinde ise bu rakam 52 milyarı geçmiştir" şeklinde konuştu.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ

Eskişehir'de 23 bin 470 çiftçiye alan bazlı hesaplanan 95 milyon 955 bin 482 TL mazot ve gübre desteğinin 26 Mart Cuma itibariyle başladığını aktaran Çalışkan, yardımların süreceğini söyledi. AK Parti Eskişehir Çevre Şehircilik Başkanı tarafından geçtiğimiz hafta basın ile de paylaşılan alternatif yol güzergahı ile ilgili bilgi veren Çalışkan, trafik sorununa ilişkin yaptıkları çalışmalar sonrasında ortaya çıkan çözüm önerilerini de şöyle paylaştı:

"Yaşar Kemal Caddesi trafik sorununa yüzde yüz katkı sağlar. Yaşar Kemal Caddesi şehrin gelişme bölgesindeki; 71 Evler, Emek, Vadişehir ve Ihlamur Kent'in güney bölümünden geçen, bu mahalleler ile çevreyolu ve Seyitgazi yolunu birbirine bağlamak suretiyle şehrin trafik sorununa yüzde yüz katkı sağlayacak bir güzergahtır. Seyitgazi yolu ve çevreyolu arasındaki bu bağlantı trafik sıkışıklığını özellikle güney akstan alternatif bir güzergah ile hızlı ve etkili bir çözüm olacağı açıktır. Kentin sabah ve akşam özellikle sanayi bölgesine gidişlerde trafiği rahatlatacaktır."

Sarıcakaya Mihalgazi, Kırka ve Afyon yollarına ilişkin Ulaştırma Bakanı ile görüştüklerini aktaran Çalışkan, trafik sorununun çözümüne ilişkin Büyükşehir Belediyesi'nin de çalışma yapmasını beklediklerini dile getirdi. Şehrin öncelikli sorunlarını aktarmayı sürdüreceklerini ifade eden Çalışkan, "Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını meclis üyeleri aracılığı yakından takip ediyoruz. Kentin tüm sorunlarına ilişkin Büyükşehir'in hizmetlerini denetlemeye onlara farklı projeler göstermeye devam edeceğiz ve faydalı muhalefet yapma anlayışımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

KÜTÜPHANE VE YÜZME HAVUZU AÇILIYOR

Kütüphane ve yüzme havuzu inşaatlarının tamamlandığı bilgisini paylaşan Çalışkan, kısa bir süre içinde bu iki merkezin de halkın kullanımına açılacağını söyledi. Burhan Sakallı'yı MKYK'ya girmesi dolayısıyla tebrik eden Çalışkan "Kentimize katkı sağlayacağını umuyorum, kendisinin daha önce yaptıkları da bunun kanıtıdır. Hep birlikte şehrimizi daha iyi yerlere getirmek için çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla da çalışmalarının sürdüğünü aktaran Çalışkan, "Tüm hemşerilerimizle bu pandemi sürecini en az hasarla atlatabilmeyi umuyorum" dedi.

URAYSİM'İ ÖNEMSİYORUZ

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalışkan URAYSİM'e ilişkin şunları söyledi:

"URAYSİM Projesi ile Raylı Sistemler Organize Sanayi Bölgesi konularının birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Dünyada 3 tane bulunan bir test merkezi burası. Kentin ciddi bir raylı sistemler kültürü ve tecrübesi var, bir raylı sistemler kümelenmemiz var, şehirde organize sanayinin geliştirilmesine yönelik çalışan ciddi yatırımcılar var. Proje ekonomik ve istihdam anlamında bölgemize de büyük hareketlilik getirecek. URAYSİM meselesini önemsiyoruz ve bunun engellenmesine izin vermeyeceğiz." - ESKİŞEHİR

Salgında Eskişehir'e 523 milyon destek verildi

Türk Lirası, Eskişehir, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Salgında Eskişehir'e 523 milyon destek verildi - Son Dakika


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