Salgında et tüketimine dikkat - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Salgında et tüketimine dikkat - Son Dakika

Salgında et tüketimine dikkat

6 saat önce

Koronavirüs salgınında gıda güvenliğinin önemine vurgu yapan BAU Gastronomi Bölüm Başkanı Gıda Mühendisi Dr. Zeynep Tacer Caba, özellikle et ürünlerinde el temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Çiğ ve yeterince pişirilmemiş gıdalar, mikrobiyolojik olarak risk kaynağı olabilir" dedi.

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Koronavirüs salgınında gıda güvenliğinin önemine vurgu yapan BAU Gastronomi Bölüm Başkanı Gıda Mühendisi Dr. Zeynep Tacer Caba, özellikle et ürünlerinde el temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Çiğ ve yeterince pişirilmemiş gıdalar, mikrobiyolojik olarak risk kaynağı olabilir" dedi.

Hukuk, ekonomi, eğitim ve gıda gibi birçok alana etki eden koronavirüs salgını, kişilerde önlem düzeyini en üst seviyeye çıkarmış durumda. Neredeyse hayatımızın tamamında değişikliğe yol açan salgın nedeniyle evimize giren gıdalar ve ürünlerin nasıl temizlenmesi gerektiği de bir hayli önem taşıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Gastronomi Bölüm Başkanı ve Gıda Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Tacer Caba, gıda güvenliğinden, temizliğine kadar dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

"AMBALAJLARIN BOZULMAMASINA DİKKAT EDİN"

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Tacer Caba, virüslerin gıdalar üzerinde bulunabildiğini ancak bakterilerden farklı olarak çoğalabilmek için mutlaka canlı hücrelere ihtiyaç duyan mikroorganizmalar olduğunu ifade etti. Caba, "Ulusal ve uluslararası resmi kuruluşların ( Sağlık Bakanlığı, FAO, WHO, FDA) açıklamalarına göre Covid-19 hastalığı etkeni olan SARS-CoV-2 virüsü, insanlara solunum yoluyla yani enfekte bir kişinin ağızdan veya burnundan gelen öksürük ve hapşırma damlacıkları veya bu damlacıkların bulunduğu yüzeylere temas yoluyla bulaşmaktadır. Gıda bu anlamda enfekte kişilerin solunum damlacıklarının bulunduğu bir yüzey olabilir. Ancak şu ana kadar korona virüs hastalığı için gıda kaynaklı bir bulaşma bulgusu bulunmamaktadır. Gıda güvenliği ve etkili hijyen uygulama kurallarının gıda zincirinin tüm aşamalarında uygulanması azami önem taşımaktadır. Korona virüs için gıda kaynaklı bulaşma bulgusu belirlenmemiş olmasına karşın, gıda ürünlerinin soframıza gelene kadar tüm aşamalarda gıda güvenliği kurallarına uygun üretildiği gıda üreticilerinden alışveriş yapmaya ve ürünlerin ambalaj bütünlüğünün herhangi bir aşamada bozulmamış olmasına dikkat etmek gerekli." dedi.

"YETERİNCE PİŞMEMİŞ GIDALAR RİSKLİ"

Koranavirüs nedeniyle artan hijyen konusunda gıda ürünlerinde dikkat edilmesi hususlara dikkat çeken Zeynep Tacer Caba, "Gıdaları temizlemeden önce kendi ellerimizi en az 20 saniye boyunca sabunla ve ılık su ile yıkamalıyız. Özellikle et ve et ürünlerine dokunduktan sonra da mutlaka bu şekilde kendi el temizliğimizi gerçekleştirmeliyiz. Çiğ meyve, sebzeleri kabuklarını soymadan, mutlaka akan temiz su altında ovarak yıkamalıyız, gerekli durumlarda yüzey temizliği için fırça da kullanılabilir. Farklı gıda grupları örneğin, çiğ sebze, çiğ et, pişmiş yemek gibi gıdalarda farklı bıçak, kesme tahtası vb. mutfak ekipmanları kullanılması yoluyla bunlar arasındaki olası çapraz bulaşmaları engellemeliyiz. Özellikle çiğ gıdalar ve yerince pişirilmemiş (merkezi sıcaklığı en az 15 saniye 74°C olacak şekilde pişirilmeli) hayvansal gıdalar mikrobiyolojik olarak daha fazla risk kaynağı olabilir" şeklinde konuştu.

DIŞARIDAN SİPARİŞ VERMEK GÜVENLİ Mİ?

Korona virüs nedeniyle dışardan gıda siparişinin artmasıyla ilgili konuşan BAU Gastronomi Bölüm Başkanı Caba, son olarak şunları söyledi:

"Gıda üretim, işleme, servis ve sevk işlemleri sırasında gıda güvenliği ve genel hijyen şartlarının etkin bir biçimde sağlandığına emin olunduğu koşullarda COVID-19 hastalığı için gıda kaynaklı bulaşma bulgusu bildirilmediğinden yemek siparişi verilebilir. Ancak, enfekte olan personel ile olası bir temasın gıda zincirinin her aşamasında engellenmiş ve gıda ile temas eden her türlü yüzeyde (ambalaj dahil) hijyen şartlarının sağlanmış olduğundan emin olunması büyük önem taşımaktadır. Çiğ ve yeterince pişirilmemiş gıdalar risk kaynağı olabilir."


Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:59 Kaynak: DHA

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