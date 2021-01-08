Son Dakika | Salgında "evde kalanlar" mobilyayı yeniledi, satışlar 50 milyar lirayı aştı - Son Dakika

Son Dakika | Salgında "evde kalanlar" mobilyayı yeniledi, satışlar 50 milyar lirayı aştı

08.01.2021 11:07

Son dakika haber: Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerde daha çok vakit geçirildiğini belirterek, 2020'de iç pazar satışlarında 50 milyar lirayı aştıklarını bildirdi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerde daha çok vakit geçirildiğini belirterek, 2020'de iç pazar satışlarında 50 milyar lirayı aştıklarını bildirdi.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan yaşam tarzı değişikliğini mobilya sektörü olarak hissettiklerini söyledi.

Güleç, önceki dönemlerde insanların daha çok dışarıda vakit geçirdiğini ve seyahat ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Evin konforu mobilyayla oluyor. Onun için mobilya olmazsa olmaz. İnsanlar pandemi sürecinde mobilyaya daha çok önem verdi. Mobilyanın ev bütçelerindeki payı arttı. Dünyanın her yerinde aslında mobilya depoları boşaldı. Çok hızlı şekilde üretimler oldu. Dünyada mobilyada değişim ömrü 5-6 yıl. Türkiye'de ise 9-10 yılda mobilya değiştiriliyor. Pandemi döneminde ise mobilya yenileme zamanı biraz daha aşağıya çekildi. Çünkü bu mobilyalar kullanıldı. Evde kalındıkça mobilyanın eve uygun olup olmadığı daha iyi görüldü. Konforu mu eksik, modayı mı uygun değil, perdeyle çelişki mi yaşıyor? Bunların hepsi görüldü ve mobilyalar yenilendi."

"Daha fazla üretim olacak ve ilave yatırımlar gelecektir"

Mobilyanın ailecek gezilerek alındığını ve bundan dolayı özellikle mart, nisan ve mayıstaki sokağa çıkma kısıtlamalarında sıkıntı yaşadıklarını ancak genel itibarıyla depoların boşaldığını anlatan Güleç, şunları kaydetti:

"İç pazar satışlarında 2020'de 50 milyar lirayı aştık. 2021'de hedefimiz olan 60 milyar liralık iç pazar hacmini çok rahat şekilde yakalayacağız. Bununla beraber daha fazla üretim olacak ve ilave yatırımlar gelecektir. Hedeflerimiz içinde dünyanın ilk 5 mobilya üreticisi ve ihracatçısı arasında yer almak bulunuyor. Onun için mobilyacımıza diyoruz ki 'biz daha fazla yatırım yapıp, tasarıma önem verelim.' Mobilya, dünyanın en çok istihdam sağlayan ve diğer sektörlere iş veren sektörlerin başında geliyor. Onun için gelişmiş ülkeler mobilya üretimine önem veriyor."

"Türkiye'de 36 bin mobilya üreticisi var"

Güleç, mobilya sektörünün istihdam ve ihracat dostu olduğunu belirterek, "Mobilya sektörünün en büyük zararlarından biri kayıt dışılıktı. Bunu besleyen sebeplerden biri de KDV oranlarıydı. Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020'nin başında KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e düşürmesi sektörü çok olumlu etkiledi." diye konuştu

Türkiye'nin bir mobilya ülkesi olduğunun altını çizen Güleç, "Hemen hemen her şehrimizde mobilya üreticisi var. Türkiye'de 36 bin mobilya üreticisi var. Bunun 17 bini direkt ihracat yapıyor. Ülkemiz için ihracat milli bir görev. İhracat yapmamız için de yatırım yapmamız lazım. Özellikle de istihdam dostu olan mobilya sektörünü çok daha fazla desteklememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Salgında evde kalanlar mobilyayı yeniledi, satışlar 50 milyar lirayı aştı
Son Dakika | Salgında evde kalanlar mobilyayı yeniledi, satışlar 50 milyar lirayı aştı
Son Dakika | Salgında evde kalanlar mobilyayı yeniledi, satışlar 50 milyar lirayı aştı
Son Dakika | Salgında evde kalanlar mobilyayı yeniledi, satışlar 50 milyar lirayı aştı

Ahmet Güleç, İstihdam, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Salgında 'evde kalanlar' mobilyayı yeniledi, satışlar 50 milyar lirayı aştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor Meslektaşını öldürüp boş araziye atan müzisyen, cinayetten sonra sahneye çıktı Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla teki gösterdi Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Son Dakika! İstanbul'da metrobüs yoluna giren tır nedeniyle E-5'te trafik durdu Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 22 yaralı
Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi         
11:18
Güne yükselişle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor         
10:59
İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi         
10:47
Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu         
10:11
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri başladı Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri başladı         
09:48
Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşleyen genci, ailesi kanlar içerisinde buldu Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşleyen genci, ailesi kanlar içerisinde buldu         
09:37
Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı         
08:52
Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı         
08:22
Hamsiye av yasağı gelince balıkçılar hale akın etti Hamsiye av yasağı gelince balıkçılar hale akın etti         
08:21
İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu         
07:59
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 11:46:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Salgında "evde kalanlar" mobilyayı yeniledi, satışlar 50 milyar lirayı aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei