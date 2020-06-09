Salgında festival ve konserler "artırılmış gerçeklik"le milyonlara ulaştı - Son Dakika

Salgında festival ve konserler "artırılmış gerçeklik"le milyonlara ulaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde iptal edilen çok sayıda festival, lansman ve konser, Türk girişimcilerin geliştirdiği "artırılmış gerçeklik" teknolojisiyle geniş kitlelere ulaştırıldı.

Salgında festival ve konserler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde iptal edilen çok sayıda festival, lansman ve konser, Türk girişimcilerin geliştirdiği "artırılmış gerçeklik" teknolojisiyle geniş kitlelere ulaştırıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın birçok alanda köklü değişikliklere neden oldu. Salgın nedeniyle bir araya gelemeyen insanlar görüşmelerini sanal dünyada gerçekleştirirken, küçük çapta toplantılar da online olarak gerçekleştirildi.

İptal olan festival, fuar, konser ve lansmanlar da salgının devam etmesi nedeniyle sanal ortamda gerçekleşmeye başladı.

Sinema sektöründe çekimin farklı bir mekanda yapıldığı izlenimini vermek üzere yıllardır kullanılan "green box" teknolojisini daha gerçekçi atmosferde canlı yayınlara aktarmayı başaran Türk girişimciler, bu süreçte ihracatlarını hızla artırdı.

ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 30'u aşkın ülkedeki TV kanalları ve internet üzerinden canlı yayınlanan programlarda kullanılan teknoloji, Çin'de bir stadyumdan yapılan canlı yayın sırasında sanal bir ejderhanın seyircilerin üzerinden uçurulması ve sahneye konması görüntüleriyle dünya çapında ün kazandı.

Türk girişimciler, salgın sürecinde ise dünyanın dört yanındaki organizasyonları "artırılmış gerçeklik"le izleyiciyle buluşturdu.

Ege Serbest Bölgesi'nde bulunan Zero Density ortaklarından ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak bugüne kadar 140 bin saatlik canlı yayın yaptıklarını söyledi.

Türkiye'den 33 ülkeye "sanal stüdyo" ihraç ettiklerini belirten Özkan, "İnsanlar salgın sonrası ne yapacaklarını araştırmaya başladıklarında bizlerle görüşmeye başladılar. Yurt dışında canlı konserler, canlı etkinlikler anlamında sanal olarak kullanımlarımız mevcut. Bunların artık zamanla daha da artacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"TRT 2 de müşterimiz"

Türkiye'de ise şu an tek müşterilerinin TRT 2 olduğuna değinen Özkan, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin basın toplantısının TRT2 stüdyolarında çekildiğini aktardı.

Çok kısa sürede festivalin sanal yapılması için hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Özkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da festivalin basın lansmanını sanal stüdyo aracılığıyla yaptığını aktardı.

Sanal stüdyoların maliyet avantajından da bahseden Özkan, "Pahalı bir sistem gibi görmek doğru olmaz. Tam tersine uzun vadede çok ciddi maliyet avantajı sağlayacak bir sistem. İkincisi yeşil stüdyonuz varsa orada farklı farklı yüzlerce program yapabiliyorsunuz." dedi.

Geliştirilen teknoloji sayesinde sahne arkasındaki kalabalığın minimuna indiğine değinen Özkan, şunları kaydetti:

"Salgından sonra herkes sanal stüdyolarla ilgili araştırmalara başladı. Herkes evinden müşterilere nasıl hizmet verebilirim diye düşünüyor. Müşterilerimizin sayısının artmasını bekliyoruz, çünkü bu çok büyük bir konfor. Çok büyük bir imkan sağlıyor firmalara. Sadece televizyon için değil. Örneğin bankalar da evden özel bankacılık hizmetleri vermek istediğinde de kullanılabilir. İnsanların şubeye gelmeden sanki bankadaymış gibi hizmet alabilmeleri için. Aynı zamanda televizyon kanalı muhabirlerinin evinden çıkmamalarına rağmen yayın yapmasına olanak sağlayabiliyor. Bunun gibi yüzlerce imkan mevcut."

Güney Kore'de konser, Hollanda'da ödül töreni

Firmanın Ar-Ge sorumlusu Kuban Altan ise salgın sürecinde firma olarak yurt dışında yaptıkları büyük organizasyonlardan bahsetti.

Hollanda'da bir firmanın girişimcileri için inovasyon ödülleri organizasyonunu sanal stüdyoda yaptığına işaret eden Kuban, şöyle konuştu:

"Bu ödüller sanal stüdyonun içinde haftada 3 gün canlı şekilde yapıldı. Çin'de bir otomobil firmasının lansmanı da sanal stüdyolarda yapıldı. Modeller, modellerin renkleri gerçek zamanlı ve artırılmış gerçeklikle gösteriyorlar. En ilginci ise Güney Kore'de K-Pop konserleri de artırılmış gerçeklik teknolojiyle sanala döndü. Bu konserleri izlerken de ücret ödüyorlar. Seyirciler konsere fiziken gidemiyorlar ama izlemek için ücretli bir şekilde bu konseri evlerinde seyrediyorlar. Bu da bizim teknolojimizle gerçekleşiyor. "

Sanal stüdyonun kullanımının her geçen gün arttığını vurgulayan Kuban, "Yöntem eski bir teknoloji ama son birkaç yılda gerçekçilik seviyesi çok üst boyutlara ulaştı. Son birkaç yıla kadar sanal stüdyo ile yapılamayan işler yapılmaya başlandı. Biz kendimizi gördüğümüzde bile neresi gerçek neresi sanal anlamakta zorlanıyoruz. Kovid-19 salgını geçtikten sonra da bu tür organizasyonların devamı gelecektir. Daha az insanla çok devasa büyük stüdyoları yapmanız mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

TV, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Salgında festival ve konserler 'artırılmış gerçeklik'le milyonlara ulaştı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak 2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi         
17:31
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı         
17:30
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor         
17:15
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı         
17:13
Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti         
17:08
AK Parti, Meclis'te AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti         
17:05
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi         
17:05
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı 2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı         
16:58
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi 9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi         
16:55
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı         
16:55
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti         
16:19
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması var İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması var         
16:04
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar         
15:58
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı         
15:51
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi         
15:51
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek         
15:48
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi         
15:43
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı         
15:38
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor         
15:36
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun         
15:27
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı         
15:23
Kalça şampiyonu fenomen Jessica Lopes'den taraftarı heyecanlandıran vaat: Soyunacağım Kalça şampiyonu fenomen Jessica Lopes'den taraftarı heyecanlandıran vaat: Soyunacağım         
15:20
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı         
15:07
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var         
14:57
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu         
14:53
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı         
14:47
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi         
14:39
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak         
14:28
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta         
14:27
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 17:50:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Salgında festival ve konserler "artırılmış gerçeklik"le milyonlara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]