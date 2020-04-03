Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına saygı duruşu - Son Dakika

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Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına saygı duruşu
6 saat önce
Konya'da, korona virüs dolayısıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu.
Konya'da, korona virüs dolayısıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu.
Medova Hastanesinde gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşunda, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ve virüsten dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı. Hastane binası önünde gerçekleştirilen saygı duruşuna hastane doktorları ve sağlık çalışanları katıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:33 Kaynak: İHA
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