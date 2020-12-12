Salgında market alışverişleri değişti - Son Dakika

Salgında market alışverişleri değişti

12.12.2020 15:20
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KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarından marketler de etkilendi.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarından marketler de etkilendi. Cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteren marketlerde alışveriş yoğunluğunun değiştiğini söyleyen Ege Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Feyzi Başdaş, kısıtlamadan önceki cuma günlerinde ise bir yığılma olduğunu belirtti.

Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve gazete bayileri 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ege PERDER Başkanı Feyzi Başdaş, kısıtlamanın uygulanmaya başlandığı ilk hafta özellikle perşembe ve cuma günleri yoğunluk yaşadıklarını söyleyerek hafta sonlarının daha sakin geçtiğini vurguladı. İkinci haftada vatandaşların biraz daha uygulamaya alıştığını anlatan Başdaş, "Artık alışverişlerin hafta içindeki tüm günlere yayılması gerekiyor. Bugün de marketler oldukça sakin. İnsanlar arabayla değil evlerine en yakın noktalardaki marketlere yürüyerek gidiyor" dedi. Cumartesi ya da pazar günleri araçla çıkış yasak olduğu için vatandaşların acil ihtiyaçlarını almak için kısa süreli alışveriş yaptığını dile getiren Başdaş, "Müşteriler 10-15 dakikada alacaklarını alıp çıkıyorlar. Oysa hafta içi araçla geldikleri için daha uzun sürede yoğun alışveriş yapıyorlar" diye konuştu.

CİRODA YÜZDE 20-25 ARTIŞSalgın döneminde evde kalma süresinin artmasına bağlı olarak tüketimin arttığını ifade eden Başdaş, ev dışı tüketimin eve döndüğünü belirterek marketlerdeki yoğunluğun arttığını söyledi. Kısıtlamanın ilk başladığı özellikle 4 Aralık Cuma günü marketlerde kalabalık gözlendiğini kaydeden Başdaş şöyle devam etti: "İlk cuma, sanki sokağa çıkma kısıtlaması hiç yaşanmamış gibi halkın marketlere yığılması söz konusu oldu. Birçok markette ürünler yetmedi. Bu cuma tedbir aldık, herhangi bir sorun yaşanmadı. Cumartesi- pazar mağazalar açık, buna karşın cumaya yığılma olması bulaşı arttırır. Güvenlik önlemlerimizi aldık. İçeri sınırlı kişi aldık. Ancak kargaşa nedeniyle hem müşteriler bekledi hem de çalışanlar kontrolü sağlamakta zorlandı. Bir önceki ayın aynı haftasına bakıldığında ciro yüzde 20-25 arttı. Bu da restoranlarda ve ev dışı tüketimdeki pastanın bize kaydığı anlamına gelir. Bizi olumsuz etkileyen bir şey yok. Ama insanlar cumayı beklemeden alışverişlerini yapsınlar. Hafta sonu marketler daha sakin. Her mahallede market var."ALIŞVERİŞ İÇİN CUMARTESİYİ TERCİH ETTİLER

Alışverişini cumartesi günü yapan Anastasia Akçakale, "Hafta içi benim için biraz daha uygun oluyor markete gitmek. Ama cumartesi gelirken de korkmadım. Bence çok sakin" dedi. Veysi İlhan ise, "Genelde cuma günleri yoğun oluyor. Cumartesi daha sakin hem kalabalıktan uzak kalmış oluyor hem de daha rahat bir şekilde alışverişimizi yapıyoruz" diye konuştu.


Salgında market alışverişleri değişti
Salgında market alışverişleri değişti
Salgında market alışverişleri değişti
Salgında market alışverişleri değişti
Salgında market alışverişleri değişti
Salgında market alışverişleri değişti
Salgında market alışverişleri değişti
Salgında market alışverişleri değişti
Salgında market alışverişleri değişti
Salgında market alışverişleri değişti
Salgında market alışverişleri değişti

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Salgında market alışverişleri değişti - Son Dakika


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