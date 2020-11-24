Salgında vaka eğrisinin düşüşe geçtiği İtalya'da aşılar büyük umut olarak görülüyor - Son Dakika

Salgında vaka eğrisinin düşüşe geçtiği İtalya'da aşılar büyük umut olarak görülüyor

24.11.2020 12:47

İtalya'nın başkenti Roma'daki Lazzaro Spallanzani Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başhekimi Prof. Dr. Francesco Vaia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında geçen hafta vaka sayılarındaki artış eğilimini terse çevirdiklerini ve aşı çalışmalarıyla ilgili rahatlatıcı haberler aldıklarını söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Lazzaro Spallanzani Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başhekimi Prof. Dr. Francesco Vaia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında geçen hafta vaka sayılarındaki artış eğilimini terse çevirdiklerini ve aşı çalışmalarıyla ilgili rahatlatıcı haberler aldıklarını söyledi. İtalya'da bulaşıcı hastalıklar konusunda otorite olarak kabul edilen ve Kovid-19'a yönelik çalışmalarıyla bilinen Lazzaro Spallanzani Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başhekimi Prof. Dr. Vaia, ülkede salgının ikinci dalgasındaki gidişata ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. İtalya'da salgının ikinci dalgasında son bir aydır hızla yükselen vaka sayısına işaret eden Vaia, "Zor bir dönemden geçtik, bunu söyleyebiliriz ama bu hafta bizi rahatlatacak bazı işaretler aldık. İki verimli ve önemli işaret. Bunlardan biri virüs bulaşma katsayısı olan Rt endeksinin düşmesi, bir diğeri de iki büyük şirketin yapmış olduğu aşı duyuruları. Bu şirketlerin aşının dağıtımının yakında mümkün olacağına yönelik açıklamaları bize umut veriyor ve tünelin ucundaki ışığı görmemizi sağlıyor." diye konuştu. Ülkede son bir haftada günlük yeni vaka sayısının hiç 40 binin üzerine çıkmadığına dikkati çeken Vaia, "32-33-34 binlerde seyrediyor. Bunun yanı sıra test sayımız da çok arttı. Sayılar bir yere kadar geldi ardından belli bir düzeye indi. Bugün yapılan test sayına göre pozitif çıkanların oranı birkaç gün önce yüzde 16,8 iken şu anda yüzde 14'e düştü. Bu, hafif de olsa bir düşüş olduğunu gösteriyor." dedi. Salgında yeni vaka artışının hız kestiğini belirten Prof. Vaia, "Eğilimin terse döndüğünü söyleyebiliriz. Elbette bu durum, alınan etkili önlemler sayesinde oldu. Önlemler çift ayaklı, biri; bireysel önlemler ki her zaman 3 temel kurala; mesafe, maske ve el yıkamadan başlayarak kişisel hijyene uymalıyız. Bir diğer ayak ise sistemin müdahalesi ki sistemin yürürlüğe koyduğu kurallara da uymalıyız." ifadesini kullandı. - Salgının ikinci dalgasında ölü sayısı neden yüksek İtalya'nın ikinci dalgaya diğer Avrupa ülkelerine göre geç girmesine karşın günlük ölüm sayılarının neden yüksek olduğu konusunda Başhekim, "Ne yazık ki bu alçak bir virüs. Çünkü güçlüler karşısında zayıf ama kırılgan kişilere karşı son derecede öldürücü bir virüs. Ölenler, maalesef yaşlı ve başka patolojileri olanlar. Ama ben umut dolu bir mesaj vermek istiyorum. Yoğun bakımdan çıkılıyor, bu virüsten iyileşiliyor. Bu sabah ziyarete gittiğimde bazı hastaların iyileşip ayaklandığını ve eve döndüğünü gördüm." diye konuştu. - "Bölgesel bazda tıbbı güçlendirmeliyiz" Salgının ikinci dalgasında İtalya'nın bazı bölgelerinde hastanelerin yeteriz kaldığına ilişkin görüntüler çıktığı hatırlatılan Vaia, "Bana göre hastanelere çok yüklendik buna karşılık bölgeye daha az yatırım yaptık. Biz tıbbı, özellikle de yerel bölgesel bazda tıbbı güçlendirmeli ve nitelikli hale getirmeliyiz. Ayrıca bilim camiası olarak biz daha yenilikçi ve bizi aşıya götürebilecek monoklonal antikorlar gibi işe yarayan daha deneysel terapilerde ısrar etmemiz gerekiyor." dedi. - İtalya Noel'de normale dönecek mi? Hristiyan aleminin kutladığı Noel Bayramı'nın İtalya'da da çok sayıda insanın geniş aile yemeklerinde bir araya geldiği bir dönem olduğu hatırlatılan ve sosyalleşmeyi kısıtlayan halihazırdaki tedbirlerin aralıkta da devam edip etmeyeceği konusunda Vaia, şunları söyledi: "Noel için de biraz daha beklemek durumundayız. Noel'e daha iyi şekilde ulaşmalıyız ve bunun için uğraşmalıyız. Noel'i sadece yakınlarımızla, en yakınlarımızla geçirmeliyiz. Noel'de çekirdek ailelerimizle olmalıyız. Bu savaş halen bitmiş değil. Hayal kurmaya lüzum yok. Bu bitmedi. Noel bir başka aşama." - Aşı çalışmaları Kendi aşı çalışmalarında ilk aşamayı sonuçlandırmak üzere oldukları bilgisini veren Prof. Vaia, "Bu ilk aşama bize herhangi bir ters tepki vermedi. İleriye gitme yolunda teşvik ediyoruz ve biz de kısa bir süre sonra ilk aşamanın ne olduğunu açıklayacağız. Her zaman söylediğimiz gibi rahatlatıcı işaretlerimiz var ve sanırım önümüzdeki baharda bizim de hazır olabileceğimizi taahhüt ettiler." ifadesini kullandı. Aşının rekabet konusu olmaması gerektiğine vurgu yapan Vaia, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kimin kazanacağı, kimin ilk yaptığına dair bir yarışma değil. Çok aşı elbette ki iyi karşılanır. Çünkü bunlar tüm dünya nüfusunun büyük bir bölümünü aşılamak için kullanılacak ve çok sayıda insan için zaten çok aşıya ihtiyaç olacak. Her şeyden önce bu aşılar, tüm halklar için kullanılabilir hale getirilen ortak kamu yararına olmasına ihtiyacımız var. Bu nedenle bütün devletlerin ve hatta endüstrilerin büyük bir sinerjiye sahip olmasına ve aşıyı tam olarak zengin yoksul herkese sunulan kamu yararı olarak görmemiz gerekiyor."

Salgında vaka eğrisinin düşüşe geçtiği İtalya'da aşılar büyük umut olarak görülüyor
Salgında vaka eğrisinin düşüşe geçtiği İtalya'da aşılar büyük umut olarak görülüyor
Salgında vaka eğrisinin düşüşe geçtiği İtalya'da aşılar büyük umut olarak görülüyor
Salgında vaka eğrisinin düşüşe geçtiği İtalya'da aşılar büyük umut olarak görülüyor

Otorite, İtalya, Roma, Noel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgında vaka eğrisinin düşüşe geçtiği İtalya'da aşılar büyük umut olarak görülüyor - Son Dakika


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