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Salgında vefat sayıları 100'ün altına düştü, Bakan Koca aşının önemine dikkat çekti: Yolumuz doğru - Son Dakika

Salgında vefat sayıları 100'ün altına düştü, Bakan Koca aşının önemine dikkat çekti: Yolumuz doğru

05.06.2021 00:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunda 100'ün altına inen vefat sayılarına ilişkin aşının da önemine vurgu yaparak "Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim" dedi. Öte yandan salgında en son 20 Mart'ta 95 olarak kayıtlara geçen günlük vefat sayısı, 76 gün sonra tekrar 100'ün altına indi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son koronavirüs verilerine göre; 552'si semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 94 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 976'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 276 bin 468'e yükseldi. Bu rakamların ardından 100'ün altına düşen vefat sayılarıyla ilgili Bakan Koca, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

"KARARLILIKLA DEVAM EDELİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Vefat sayımız bugün 100'ün altına indi. Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim" dedi.

"AŞIDA TOPLAM 30 MİLYON DOZA ULAŞTIK"

Koca sözlerine şöyle devam etti:

Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 Milyon birlikte göreceğiz. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim.

Salgında vefat sayıları 100'ün altına düştü, Bakan Koca aşının önemine dikkat çekti: Yolumuz doğru

VEFAT SAYILARI 76 GÜN SONRA 100'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Kovid-19'la mücadele sürecinde en son 20 Mart'ta 95 olarak kayıtlara geçen günlük vefat sayısı, 76 gün sonra tekrar 100'ün altına indi

Salgında vefat sayıları 100'ün altına düştü, Bakan Koca aşının önemine dikkat çekti: Yolumuz doğru

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Son Dakika Güncel Salgında vefat sayıları 100'ün altına düştü, Bakan Koca aşının önemine dikkat çekti: Yolumuz doğru - Son Dakika


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