SALGINDA YILDIZI PARLAYAN SEKTÖRLER - Salgın, telekom sektörünün ana iş kolunu genişletti

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, telekomun, yakın gelecekte müşterisine sadece konuşma ve internet hizmeti sunan bir yapıdan çıkarak daha geniş kapsamlı hizmet veren bir sektöre dönüşeceğini belirterek, "Eğitimden sağlığa, finanstan eğlenceye kadar pek çok sektörde başlayan değişim ve dönüşüm pandeminin etkisiyle daha da hızlandı. Tüm bu değişim ve dönüşümün odağında da telekom sektörü bulunuyor." dedi.

Ergenekon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının etkisinde geçen 2020'de, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada telekomun, ne kadar hayati bir sektör olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

İnsanların işlerini sürdürebilmek, eğitimlerine devam edebilmek, ihtiyaçlarını satın alabilmek ve eğlenmek için mevcut internet altyapılarından faydalandığını anımsatan Ergenekon, şunları kaydetti:

"Sektör olarak milletimizin yanında olduğumuz bu dönemde iyi bir sınav verdik. Pandemi sürecinde bir yandan da yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Burada önemli olan bu tür olağan dışı dönemlere öncesinden hazırlıklı olabilmek. Turkcell, bu tür durumları göz önüne alarak altyapısını çok önce hazır hale getirmişti. Turkcell olarak ülkemize mobilde 1.4 Gbps, sabit şebekede ise 10 Gbps hızları destekleyen dünyanın en iyi internet altyapılarından birini kazandırmanın haklı gururu içerisindeyiz. Bu altyapı sayesinde pandemi döneminde müşterilerimize hızlı ve kaliteli hizmet sunarak onlara değişen ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümler sunduk."

"Yapay zeka, nesnelerin interneti, 5G gibi teknolojiler yakın dönemde daha da yaygınlaşacak"

Alper Ergenekon, uzun zamandır konuşulan, kurumsal ve bireysel müşteriler için bir tercih gibi gözüken dijital dönüşümün, salgın süreci ile birlikte zaruret haline dönüştüğünü ifade etti.

Halen devam eden pandemi sürecinin, gelecekte gündelik hayata girmesi beklenen pek çok teknolojik yeniliği 5-10 yıl öne çektiğine işaret eden Ergenekon, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğitimden sağlığa, finanstan eğlenceye kadar pek çok sektörde başlayan değişim ve dönüşüm pandeminin etkisiyle daha da hızlandı. Tüm bu değişim ve dönüşümün odağında da telekom sektörü bulunuyor. Bugün Turkcell'de aktif olarak kullandığımız yapay zeka, nesnelerin interneti, 5G gibi teknolojiler yakın dönemde daha da yaygınlaşacak.

Telekom sektörü yakın gelecekte müşterisine sadece konuşma ve internet hizmeti sunan bir yapıdan çıkarak daha geniş kapsamlı hizmet veren bir sektöre dönüşecek. Turkcell olarak bu noktada yalnızca Türkiye'de değil, küresel ölçekte de sektörümüze örnek oluşturan bir konumundayız."

Ergenekon, Turkcell'in bugün dijital servislerden techfin çözümlerine kadar pek çok farklı alanda müşterilerinin hayatına dokunduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Ergenekon, salgın sürecinde daha da önem kazanan uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, online alışveriş, online eğlence ve teletıp alanlarına yönelik yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

"2020'yi önemli başarılara imza atarak tamamladık"

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ergenekon, Turkcell Grubu olarak salgın sürecinin zor koşullarına karşın 2020'yi önemli başarılara imza atarak tamamladıklarını, yıl boyunca tüm alanlarda güçlü büyüme gösterdiklerini kaydetti.

Üçüncü çeyrekte konsolide bazda toplam gelirlerini 2019'un aynı dönemine göre yüzde 16,1 artırarak 7,6 milyar TL'ye çıkarttıklarını belirten Ergenekon, şöyle devam etti:

"Üçüncü çeyrekte grup bazında FAVÖK'ümüz 3,4 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjımız 1,3 puan artışla yüzde 44,4 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayında net faturalı müşteri sayımızı 1,1 milyon artırarak geçen yıl koyduğumuz 'her yıl 1 milyon faturalı müşteri' hedefimizi yıl bitmeden aştık. 2019'da stratejik olarak belirlediğimiz 3 odak alanımızda büyümeye 2020 yılında da devam ettik. Dijital servislerimiz, inovatif özellikleriyle öne çıkan yeni çözümleri sayesinde üçüncü çeyrekte tekil gelir bazında yıldan yıla yüzde 28 büyüdü. Techfin platformumuz Paycell'in aktif kullanıcı sayısı üçüncü çeyrekte 4,6 milyona çıkarken, toplam işlem hacmi de 2,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Paycell platformumuzun grup dışı gelir büyümesi yıllık bazda yüzde 85'lik artış gösterdi. Kurumsal müşterilerimize uçtan uca dijital dönüşüm hizmeti sunan 'Dijital İş Servisleri'mizin gelirleri de üçüncü çeyrekte yıldan yıla yüzde 40 artış gösterdi."

Ergenekon, salgın döneminde müşterilerin artan fiber hızında internet ihtiyacına cevap veren Superbox'ın abone sayısının üçüncü çeyrekte 60 bin artışla 551 bine ulaştığını bildirdi.

Turkcell Türkiye bireysel satışlarında dijital kanalların payının da yüzde 12 olarak gerçekleştiğini aktaran Ergenekon, "Dijital kanallarımız üzerinden yapılan siparişlerin satışa dönme oranı yıllık bazda 2 katı olurken, aylık ortalama ziyaretçi sayımız ise 28 milyon oldu." dedi.

"TV+, BiP, fizy, Dergilik gibi dijital servislerimiz kullanım rekorları kırdı"

Alper Ergenekon, 2020'nin ilk aylarından itibaren artan dijital tüketimi ve değişen müşteri alışkanlıklarını yakından takip ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"TV+, BiP, fizy, Dergilik gibi dijital servislerimiz kullanım rekorları kırdı. Örneğin, pandemi döneminde BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşme süresi yüzde 90'lık artışla 29 milyon dakikaya çıktı, grup görüntülü görüşme süresi ise yüzde 400'lük artışla 25 milyon dakikaya ulaştı. Dijital yayın platformumuz TV+'ta aktif kullanıcı sayısı yüzde 50 artış gösterirken, mobil uygulamasında geçirilen süre kişi başı ortalama 70 dakikaya ulaştı. Yine pandeminin etkisiyle ödeme alışkanlıkları dijitalleşen kullanıcılar, techfin platformumuz Paycell'i oldukça yoğun bir şekilde kullandı."

Ergenekon, bu süreçte yeni ürün ve servisleri müşterilerle buluşturmaya devam ettiklerini, bu çerçevede "TV+ Ready", "BiP Meet", "lifebox transfer" gibi ürün ve hizmetleri kullanıma sunduklarını bildirdi.

"2020 sonu itibarıyla yaklaşık 7 bin kişiye daha istihdam sunduk"

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ergenekon, pandemi sürecinin yol açtığı zor koşullara karşın sadece 2020 yılında yaptıkları yatırımların 9 milyar TL seviyesine ulaştığını kaydetti.

2021'den itibaren gelecek 3 senede 16 milyar TL yatırım yapmayı planladıklarını belirten Ergenekon, "Stratejik odak alanlarımız olan techfin, dijital iş servisleri çözümleri ve dijital servislerde şimdiye kadar kaydettiğimiz büyük mesafe 2021 hedefleri için bize büyük avantaj yaratıyor. Bugün yurt içi ve dışındaki grup şirketlerimizle birlikte 22 binden fazla kişiye iş imkanı sağlıyoruz. 2020 sonu itibarıyla yaklaşık 7 bin kişiye daha istihdam sunduk. 2021'de artan iş hacmimize bağlı olarak işe alımlarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.