SALGINDA YILDIZI PARLAYAN SEKTÖRLER - Salgında yeni hayata uyumu "mobil cihazlar" sağladı

Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünler ve Stratejiden Sorumlu Direktör Sedef Özgür, akıllı telefon, tablet ve giyilebilir cihazlar kategorisinde ciddi bir büyüme gördüklerini belirterek, "???????Dünyayla beraber Türkiye'de de salgının etkisini artırmasıyla milyonlarca insanın günlük hayatı değişti ve yeniden şekillendi. Bunun bir sonucu olarak da akıllı telefon, akıllı saat ve tablet gibi akıllı cihazlarla normale oranla daha yoğun bir ilişki içine de girdik." dedi.

Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılının her alanda olduğu gibi mobil ürünler dünyasında da büyük etkileri beraberinde getirdiğini söyledi.

Hayatın "ev" ve "evin dışı" olarak bölünüp buna göre planlandığı günlerden sosyal izolasyon kapsamında zamanın çoğunun evde geçtiği döneme girildiğini ifade eden Özgür, şunları kaydetti:

"Bunun bir sonucu olarak da akıllı telefonlar ve tabletlerle normale oranla daha yoğun bir ilişki içine de girmiş olduk. Ayrıca, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında yaşanan değişimin etkisi ile e-ticaret kanallarının önemi daha da arttı. Samsung Türkiye olarak biz de online kanallarımıza yaptığımız yeni yatırımlarımız ile bu zorlu dönemde satış anlamında önemli bir başarı sergiledik. Ekonomide çarkların yeniden dönmeye başlaması ile bu performansımızın daha da yükselmesini bekliyoruz.

İnsanların evlerinde daha fazla vakit geçirdiği böylesi bir dönemde mobil cihazlar birbirimizle bağlantıda kalmamızı sağladı. İşten spora, okuldan eğlenceye kadar her alanda, günlük yaşamımızın sekteye uğramaması için mobil cihazlarımızı her zamankinden daha çok kullanır olduk. Bir kez daha, akıllı telefonlarımızın bu alanda kullanabileceğimiz en iyi araçlar olduğunu öğrenmiş olduk. Tüketicilerin bu yaklaşımı neticesinde 2020 yılında mobil ürünler sektörü daha fazla öne çıktı."

"Yeni döneme hızla yanıt verecek çalışmalarımızı hayata geçirdik"

Sedef Özgür, dünyayla beraber Türkiye'de de salgının etkisini artırmasıyla milyonlarca insanın günlük hayatının değiştiğini ve yeniden şekillendiğini, bunun bir sonucu olarak da akıllı telefon, akıllı saat ve tablet gibi akıllı cihazlarla normale oranla daha yoğun bir ilişki içine girildiğini söyledi.

Özgür, Samsung olarak kendilerinin de yeni döneme hızla yanıt verecek çalışmaları hayata geçirdiklerini belirterek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu süreçte iş süreçlerini online kanallar üzerinden müşterilere farkındalık yaratacak fırsatlar sunarak sürdürmeye devam ettiklerini aktaran Özgür, şunları söyledi:

"Böylelikle online mağazamız üzerinden yapılan satışları Kovid-19 salgını öncesi satışlarla kıyasladığımızda ciddi miktarda artırma başarısı gösterdik. Online mağazamız dışında kullanıcıların ürünlerimize rahat ulaşabilmelerini sağlamak adına güvenilir online satış kanallarının hepsinde ürünlerimize yer verdik. Satış kanalları dışında satış sonrası hizmetlerimizde de yeni uygulamaları hayata geçirdik.

Örneğin, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlandığı dönemde, ihtiyaç duymaları halinde yetkili servislerimizin koordinasyonuyla mobil cihazlarını evlerinden ücretsiz teslim aldığımız ve onarım hizmeti tamamlandıktan sonra geri teslim ettiğimiz bir proje hayat geçirdik. Ayrıca, Türkiye'nin her yerinden müşterilerimize mobil cihaz servis merkezlerini ziyaret etmek zorunda kalmadan ücretsiz kargo hizmetinden faydalanarak cihazlarını servise göndermesini de mümkün hale getirdik."

Özgür, normalleşme dönemi ile birlikte fiziksel mağazalarda da gerek çalışanların gerekse ziyaretçilerin sağlığı için tüm önlemleri alarak faaliyetleri devam ettirdiklerini bildirdi.

Bu yıl da hem fiziksel hem de online kanallar üzerinden çalışmalara devam edeceklerini aktaran Özgür, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını her durumda kesintisiz olarak sağlayabilmek bizim için çok önemli. Yenilikçi ve rakiplerimizden farklılaşan yaklaşımlarımız sayesinde kullanıcılarımıza dokunan ürünler ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz." dedi.

"Kullanıcılara dokunan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünler ve Stratejiden Sorumlu Direktör Özgür, yeni şartlara sadece ticari açıdan başarılı bir şekilde adapte olmakla kalmadıklarını, hayata geçirdikleri çeşitli uygulamalar ve projelerle tüketicilerin de ortaya çıkan yeni normale adapte olabilmeleri için onların yanlarında yer aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda "Evde Beraberiz" adında bir hareket başlattıklarını da bildiren Özgür, söz konusu hareket kapsamında dizi, oyun, sağlık, iş gibi konularda evde kalanlara ilgi çekici içeriklerle seslenirken bu içeriklerin yanı sıra yemekten spora, sanattan modaya birçok alanda ünlü isimlerle iş birlikleri yaparak evlere renk kattıklarını, insanların evde kaldıkları bu dönemde zamanlarını değerlendirmelerini, keyifli vakit geçirmelerini sağladıklarını anlattı.

Bu çerçevede çok sayıda çalışmaya imza attıklarını belirten Özgür, yenilikçi ve rakiplerden farklılaşan yaklaşımları sayesinde kullanıcılara dokunan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini bildirdi.

"Akıllı telefonda salgın döneminde en çok tercih edilen marka Samsung oldu"

Sedef Özgür, Ipsos araştırma şirketine yaptırdıkları bir araştırmaya göre, akıllı telefon kategorisinde salgın döneminde yapılan satın almalarda en çok tercih edilen markanın Samsung olduğunu bildirdi.

GfK tarafından yayınlanan rapora göre de Samsung'un, Türkiye akıllı telefon pazarında üçüncü çeyrekte adet bazında yüzde 40,4 pazar payına ulaşarak Türkiye'deki güçlü konumunu daha da sağlamlaştırdığını aktaran Özgür, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla akıllı telefonlarımıza ciddi bir talep olduğunu söyleyebilirim. Diğer yandan tabletlerimize ve Samsung Galaxy Watch akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojilerimize güçlü bir talep de söz konusu. Tüm fiziksel olguların online platformlara doğru kaydığı, sadece yer olgusunun değil, belki de zaman kavramının da büküldüğü bu dönemde, tabletler günümüz iletişim ve üretim ihtiyaçlarını tam karşılar cihazlar olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle son dönemde kalemli tabletlerimizle iyi bir satışa ulaştık. Diğer yandan Samsung Galaxy Watch saatlerimiz de özellikle evde kaldıkları bu dönemde insanların spor yapmalarını teşvik ederken sportif aktivitelerini takip edip ölçüm yapmalarını mümkün hale getiriyor ve böylelikle bu dönemde kullanıcıların daha zinde kalarak stres yönetimi yapabilmelerine imkan sunuyor. Özetle, akıllı telefon, tablet ve giyilebilir cihazlar kategorilerimizde ciddi bir büyüme gördüğümüzü söyleyebilirim."

"Başarımızın en önemli temeli, inovasyon ve tasarım konusundaki öncülüğümüz"

Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünler ve Stratejiden Sorumlu Direktör Özgür, başarılarının en önemli temelini, "inovasyon ve tasarım konusundaki öncülükleri" olarak açıkladı.

Özgür, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Müşterilerimize, ortaklarımıza ve çalışanlarımıza kendi yaşamlarını zenginleştirecek yeni değerler yaratıyoruz. Yatırım ve istihdam kararlarımızı da bu çerçevede ele alıyoruz. Çünkü insanlar için artık adeta hayati önem taşıyan mobil cihazları geliştirirken teknolojinin lider markalarından biri olarak bize de büyük sorumluklar düştüğüne inanıyoruz. Bu yaklaşım ile her yıl olduğu gibi pandemi döneminde de insanların yaşamını kolaylaştıran yepyeni mobil cihazları pazara sunduk.

İstihdam açısından değerlendirecek olursak Samsung olarak hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için en önemli değerlerimizin başında insan kaynağı olduğunun farkındayız. Samsung Electronics Türkiye olarak da 10 yılı aşkın bir süredir daha iyi bir dünya yaratma konusundaki vizyonumuzu sadece sunduğumuz yenilikçi teknolojiler ile değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine sağladığımız istihdam ve insan kaynağı ile gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu amaçla her zamankinden daha yetkin, daha vizyoner, inovatif ve bilgili profesyonelleri bünyemize katmayı sürdürüyoruz. "

"Mobil ve tablet ürünleri, sektörde büyümeyi destekleyen alanlar olarak öne çıktı"

Sedef Özgür, özellikle mobil ve tablet ürünlerinin sektörde büyümeyi destekleyen alanlar olarak öne çıktığını söyledi.

Araştırma şirketi IDC'nin rakamlarına göre akıllı telefon pazarının 2020 yılının üçüncü çeyreğinde beklentilerden çok daha iyi bir performans ortaya koyarak 353 milyon sevkiyat rakamına ulaştığını bildiren Özgür, "Benzer durum tablet pazarı için de söz konusu. Yine IDC rakamlarına göre, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde tablet sevkiyatları dünya genelinde yüzde 24,9 artışla 47,6 milyona ulaştı. Samsung olarak bu alanda da önemli bir büyüme ortaya koyduk ve dünya genelinde tablet pazarında yüzde 89,2'lik büyüme ile Android tabanlı cihazlarda ilk sırada yer aldık." diye konuştu.