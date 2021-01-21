SALGINDA YILDIZI PARLAYAN SEKTÖRLER - Temizlik kağıtları pazarı 2020'de yaklaşık 3,4 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı - Son Dakika

SALGINDA YILDIZI PARLAYAN SEKTÖRLER - Temizlik kağıtları pazarı 2020'de yaklaşık 3,4 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı

21.01.2021 11:01
SALGINDA YILDIZI PARLAYAN SEKTÖRLER - Temizlik kağıtları pazarı 2020'de yaklaşık 3,4 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı, System.String[]

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Üst Yöneticisi (CEO) Alp Günvaran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hijyen ürünleri talebinin arttığını belirterek, "2020 senesinde, temizlik kağıtları pazarı yüzde 12,4 büyüyerek yaklaşık 3,4 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Üst Yöneticisi (CEO) Alp Günvaran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hijyen ürünleri talebinin arttığını belirterek, "2020 senesinde, temizlik kağıtları pazarı yüzde 12,4 büyüyerek yaklaşık 3,4 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak bu kategoride pazar payımızı 1,2 puan artırarak yılı yüzde 25'in üzerinde pazar payı ile kapattık." dedi.

Günvaran AA muhabirine salgın döneminde "Yıldızı Parlayan" temizlik ve hijyen tüketim ürünleri sektörü ve şirketinin 2020 faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak toplumun ihtiyacı olan temizlik ve hijyen alanında üretim yapmayı toplumsal sorumlulukları olarak gördüklerini aktaran Günvaran, "Sahip olduğumuz ürün portföyünün pandemi süreci ve sonrasında tüketicilerimize sağladığı faydanın bilinciyle tüm iş süreçlerimizde ve faaliyet alanlarımızda karlılıktan ziyade topluma katkıda bulunmayı amaçladık.

Kendimizi ürünlerimizin faydası ve servislerimizin etkinliğiyle bu mücadelenin bir parçası olarak gördük. Dezenfektanından kolonyasına, tuvalet kağıdından temizlik kimyasallarına kadar Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak ürettiğimiz ürünler pandemi döneminin en fazla ihtiyaç duyulan ürünleri oldu." yorumunu yaptı.

Portföylerinde bulunan hijyen ürünleri gibi bazı kategorilerde artan taleplere yanıt vermek için kendi çalışanlarının sağlığını da dikkate alarak aralıksız çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini anlatan Günvaran, şöyle konuştu:

"Çalışanlarımızın sağlığını riske atmadan, tüketicilerimize karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirebilmemiz ancak ve ancak tedbir almakla mümkündü. Süreç boyunca daima bu prensiple hareket ettik. Koronavirüs dünyanın gündemine geldiği günden itibaren, çalışanlarımızın sağlığını tehdit edecek risklere karşı aldığımız tedbirleri her yeni gün güncelledik ve artırdık. Bunu yaparken, içinde yaşadığımız topluma karşı sahip olduğumuz sorumluluklardan dolayı faaliyetlerimizin herhangi bir nedenden dolayı kesintiye uğramaması için azami özen gösterdik. Bir yanda üretim ve dağıtımı maksimize ederken diğer yandan çalışanlarımızın sağlığını korumak için çok çalıştık."

"Temizlik kağıtları pazarı 3,4 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı"

Günvaran, salgın nedeniyle bu yıl kişisel bakım ve hijyen sunan kolonya, temizlik kağıdı gibi ürünlerin kozmetik kategorisine göre daha fazla talep artışı gösterdiğini ifade ederek, üretimlerini de bu doğrultuda güncellediklerini söyledi.

"2020 senesinde, temizlik kağıtları pazarı yüzde 12,4 büyüyerek yaklaşık 3,4 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı" diyen Günvaran, "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak bu kategoride pazar payımızı 1,2 puan artırarak yılı yüzde 25'in üzerinde pazar payı ile kapattık. Yaklaşık 1 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşan ıslak mendil kategorisi geçen yıla göre yüzde 22,4 büyüdü. Biz de Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak 1,9 puanlık pazar payı artışı kaydettik." diyerek şunları kaydetti:

"Aynı verilere göre limonlu kolonya pazarı da yüzde 379 büyüme gösterirken Selin Kolonya markamız ile artan talebe yanıt vermek üzere önemli üretim artışları sağladık. Bebek deterjanı kategorisinde de bir önceki yıla göre pazar payımızı 3,7 puan artırdık. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak bu dönemde kümülatif verilere göre, hemen hemen tüm kategorilerimizde pazardan hızlı büyüdük ve pazar payımızı artırdık. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar doğrultusunda, e-ticaret alanında geçen yıla göre 3 kat büyüme gösterdik."

"Online eğitimlerle toplam 64 bin kişiye ulaştık"

Günvaran, ev dışı kanalda hizmet verdikleri Eczacıbaşı Profesyonel markası ile mevcut ürün geliştirme çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, yer-yüzey dezenfektanları portföyünü genişletmenin yanı sıra hastane hijyeni ve gıda hijyeni alanındaki çalışmalara ağırlık verdiklerini kaydetti.

Şirkette oluşan deneyimi ve uzmanlığı, ev dışı tüketim sektöründe hijyen bilincini artırmak üzere dijital platformlara taşıdıklarını anlatan Günvaran, şöyle konuştu:

"Ev dışı tüketim sektörü çalışanlarının mesleki gelişimlerini destekleyen, temizlik ve hijyen konularında bilgi birikimlerini artırabilecekleri online eğitimlerle toplam 64 bin kişiye ulaştık. Bu dönemde yeni Ar-Ge yatırımlarına imza atarak faaliyetlerimizi desteklemek ve daha katma değerli ürünler üretmek yolunda önemli altyapı çalışmaları başlatarak Mikrobiyoloji ve Analitik Laboratuvarlarımızı devreye aldık.

Pandemi süreci ile beraber değişen hijyen ihtiyaç ve beklentilerine uygun, inovatif ürünler geliştirdik. Selpak'ta daha fazla hijyen sunan antibakteriyel ıslak cep mendili ürünümüzü, Uni Baby'de bebekler için sıvı çamaşır sabununu, Solo'da deterjan katkılı ıslak yüzey temizleme mendillerini, kolonya da ise hem hijyen sağlayan hem de nemlendirme etkisine sahip Selin Nemlendiricili Limon Kolonyasını tüketicilerimizle buluşturduk."

Cumhurbaşkanlığı'nın 65 yaş üstü vatandaşlara dağıttığı kolonyalara 326 bin adetlik bağış

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Üst Yöneticisi Alp Günvaran, Eczacıbaşı Topluluğu olarak, koronavirüsle mücadeleye toplumun her kesiminin katkı sağlaması gerektiği inancıyla, 10 milyon TL kaynak ayırdıklarını hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL ile destek verdiklerini söyledi.

İçinde bulundukları topluma karşı olan sorumlulukları, üretimlerin yanı sıra gönüllü olarak sağladıkları desteklerle de yerine getirmeye önem verdiklerini anlatan Günvaran, bu kapsamda, T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın 65 yaş üstü vatandaşlara dağıttığı kolonyalara 326 bin adetlik bir bağışla katkı sağladıklarını kaydetti.

Salgın hastanelerine ve kapılarını sağlık çalışanlarına açan otellere temizlik ve hijyen malzemesi bağışında bulunduklarını anlatan Günvaran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üretim tesislerimizin bulunduğu bölgelerde hastanelere ve pek çok sivil toplum kuruluşuna temizlik kağıdı ve temizlik kimyasalları bağışı gerçekleştirdik. Müşterilerimiz ve temel süreçlerimiz için büyük önem taşıyan birçok dijital projeyi eş zamanlı olarak başlattık.

İş ortaklarımızla satış, tedarik zinciri ve finans süreçlerini daha etkin yönetmek için yeni dijital platformumuz 'Partner Connect'i uygulamaya aldık. Bu platform sayesinde Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, perakendecileri ve distribütörlerinden oluşan iş ortaklarımızla sipariş, talep yönetimi ve finans süreçlerini tamamen dijitalden yöneteceğiz. Platformumuz ile iş süreçlerimizi hızlandırmanın yanı sıra yüzde 20'ye varan verimlilik artışı hedefliyoruz."

Koronavirüs, Türk Lirası, Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SALGINDA YILDIZI PARLAYAN SEKTÖRLER - Temizlik kağıtları pazarı 2020'de yaklaşık 3,4 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Joe Biden'ın önceliği koronavirüs pandemisini kontrol altına almak Göztepe, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kiraladı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Dünyada popülasyonu 3 binlere düşen dağ ceylanlarının Hatay'daki sayıları giderek artıyor Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü
Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı         
10:36
Beyin ameliyatı olan hemşirenin, aylar sonra yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı Beyin ameliyatı olan hemşirenin, aylar sonra yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı         
10:17
Kartal'da vatandaşların altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu Kartal'da vatandaşların altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu         
09:54
G.Saray ve Başakşehir'in İrfan Can transferi için yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı G.Saray ve Başakşehir'in İrfan Can transferi için yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı         
09:35
Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı         
09:12
Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın         
09:08
İlk 10 içerisindeki beş vergi rekortmeni ismini saklı tuttu İlk 10 içerisindeki beş vergi rekortmeni ismini saklı tuttu         
09:03
İş makinelerinin bile ulaşamadığı köyde, evlerine kar tünelleriyle gidiyorlar İş makinelerinin bile ulaşamadığı köyde, evlerine kar tünelleriyle gidiyorlar         
08:44
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da! Koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izlerini silmeye başladı ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da! Koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izlerini silmeye başladı         
01:16
Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı         
01:00
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 11:09:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SALGINDA YILDIZI PARLAYAN SEKTÖRLER - Temizlik kağıtları pazarı 2020'de yaklaşık 3,4 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei