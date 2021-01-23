SALGINDA YILDIZI PARLAYAN SEKTÖRLER - Türkiye'de e-ticaret sektörünün büyüme iştahı her geçen gün artıyor - Son Dakika

E-ticaret ve ilan platformu sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, salgın döneminde ilk kez e-ticareti deneyimleyen veya yeni alanlarda da deneyimini zenginleştiren kullanıcılar sayesinde e-ticarete ilginin devam edeceğini belirterek, "Teknoloji altyapısındaki gelişmeler, kredi kartı kullanımında yaşanan artış, online alışveriş deneyimi ve genç nüfusun etkisiyle ülkemizde e-ticaret sektörünün orta ve uzun vadede büyümesini bekliyoruz." dedi.

Koronavirüs salgını bazı sektörleri olumsuz etkilerken, bazılarının ise öne çıkmasına vesile oldu. Özellikle dijitalleşmenin artmasıyla kurulan e-ticaret platformları, salgın sürecinde hem büyüdü hem de yeni ürün ve hizmetler geliştirdi.

Ev, vasıta ve diğer kategorilerdeki arayışlarını salgın döneminde de sürdüren kullanıcılar için sahibinden.com, "Görüntülü Arama ile Gezilebilir" özelliğini hayata geçirerek uygun portföylerin uzaktan tanıtılmasına destek oldu.

Salgın sürecinde moto kurye ihtiyacının oluşmasıyla motosikletlere, yaz döneminde kamp sandalyesi, kamp masası ve mutfağı ile şezlong ilanlarına, eğitimin başladığı sonbahar döneminde ise bilgisayar, tablet, yazıcı gibi teknolojik araçlara ilgi arttı. Satılık müstakil ev, bahçeli ev, bahçeli daire ilanları da yoğun ilgi gördü.

"E-ticaret sektörü hızla büyümeye devam ediyor"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, koronavirüs salgını sürecinde kullanıcıların daha fazla tercih etmeye başladığı e-ticaret sektörünün büyümeye hızla devam ettiğini belirterek, bu büyümeyi Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerinin de desteklediğini söyledi.

Erdoğan, aşı konusundaki gelişmeler ile normalleşmenin yaklaşacağını umduklarını ifade ederek, "Bu dönemde ilk kez e-ticareti deneyimleyen veya yeni alanlarda da deneyimini zenginleştiren kullanıcılar sayesinde e-ticarete ilginin devam edeceğini düşünüyor, teknoloji altyapısındaki gelişmeler, kredi kartı kullanımında yaşanan artış, online alışveriş deneyimi ve genç nüfusun etkisiyle ülkemizde e-ticaret sektörünün orta ve uzun vadede büyümesini bekliyoruz." diye konuştu.

"Videolu ilan özelliğimizin kullanım oranı salgın döneminde yüzde 100'e yakın arttı"

Erdoğan, Google Analytics verilerine göre 2020 Haziran ayında 62,7 milyon kullanıcı, 509,6 milyon ziyaret sayısı ve 15,2 milyar sayfa gösterimi ile yeni bir rekora imza attıklarını belirterek, böylelikle mayıs ayında ulaştıkları tüm zamanların en yüksek kullanıcı sayısını 10,6 milyon daha artırarak yeni bir rekor daha kırmış olduklarını, bir önceki yılın haziran ayına oranla ise kullanıcı sayısının yüzde 49 arttığını kaydetti.

Salgın önlemlerinin başlamasıyla, martta tüm çalışanların ve ailelerinin sağlığını korumak üzere ofis dışı/evden çalışma düzenine geçtiklerini, bu dönemde ekibin genel sağlığını, verimliliğini ve motivasyonunu korumak üzere insan kaynakları birimiyle çeşitli çalışmaları hayata geçirdiklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışanların işlerini etkin ve başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için uzaktan iletişim ve uzaktan çalışma platformlarımızı çeşitlendirdik. Eğitim ve gelişim süreçlerimizi dijital platformlara taşıyarak uzaktan eğitim süreçlerimizi geliştirdik. Birliktelik ruhumuzu güçlendiren rutin etkinliklerimizi de sosyal izolasyon döneminde dijital platformlar üzerinden sürdürmeye devam ettik. İş-özel hayat dengesi kapsamında çalışanlarımıza evde kaliteli vakit geçirebilmeleri için evde yapılabilecek etkinlik önerileri, online spor dersleri, çocuklarıyla birlikte yapabilecekleri aktivite önerilerini sunduk. Kullanıcılarımızın hassasiyetlerini de aynı duyarlılıkla ele aldık. Kurumsal mağazalarımızın işlerine destek olmak amacıyla nisan, mayıs ve haziran aylarında kendilerine özel kampanyalar sunduk.

Kullanıcılar, ev, vasıta ve diğer kategorilerdeki arayışlarını salgın döneminde de sürdürdüler. Hem bireysel kullanıcılarımızın ev ve araba arayışlarını uzaktan yürütebilmelerini hem de kurumsal üyelerimizin işlerini kesintisiz sürdürmelerini sağlamak amacıyla 'Görüntülü Arama ile Gezilebilir' özelliğini hayata geçirerek uygun portföylerin uzaktan tanıtılmasına destek olduk. Bu seçenek sayesinde kullanıcılar uzaktan görebilecekleri konut ve vasıtaları bulabildiler. Emlak ve Vasıta kategorisindeki ilanlarda kullanıcıların detayları görmesini sağlayan videolu ilan özelliğimizin kullanım oranı salgın döneminde yüzde 100'e yakın arttı."

Erdoğan, toplum sağlığına katkı yapmak amacıyla salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak için Sağlık Bakanlığı ile acil teçhizat ve tıbbi malzeme tedarikini karşılamak üzere devlet üniversitesi hastanelerine toplam 2 milyon TL'lik bağış yaptıklarını dile getirdi.

"Salgın sürecinde en hızlı büyüyen Emlak ve Vasıta kategorilerimiz oldu"

Nazım Erdoğan, salgın sürecinde Emlak ve Vasıta'nın en hızlı büyüyen kategoriler olduğuna işaret ederek, haziran ayı itibarıyla kamu bankalarının konut ve otomotiv kredi faizlerini düşürmesi ve birikmiş talebin yeniden canlanması ile ev ve otomobil pazarında olumlu gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Emlak kategorisindeki kullanıcı sayısının bir önceki yıla göre 2 katına, vasıta kategorisindeki kullanıcı sayısının 1,5 katına çıktığını vurgulayan Erdoğan, "Ayrıca marketten eve teslim uygulamalarına ilginin artması, işletmelerin paket servisine geçmesi, standart kargo hizmetine ek olarak moto kuryeler ile dağıtımın yaygınlaşması ile motosikletlere olan ilgi de son dönemde oldukça yoğun. Bu iki kategorinin yanında alışveriş kategorisi de en çok büyüyen kategorilerimizden bir diğeri. İkinci El ve Sıfır Alışveriş kategorimizde, yaz döneminde kamp sandalyesi, kamp masası ve mutfağı ile şezlong ilanlarına, eğitimin başladığı sonbahar döneminde ise bilgisayar, tablet, yazıcı gibi teknolojik araçlara ilgi arttı." diye konuştu.

Erdoğan, balkon ve bahçelerini değerlendirmek isteyenlerin elektrikli ısıtıcılarla, eğitim ve gelişim konusunda destek almak isteyenlerin online eğitimlerle daha çok ilgilendiğini belirterek, "Bununla birlikte robot süpürge, ekmek yapma makinesi, baskül, fitness ve kondisyon aletleri, oyun konsolları, puzzle, masa ve kutu oyunları ile maketlere olan ilgi bir önceki yıla göre daha fazla arttı. Salgınla gelen karantina sürecinde kullanıcılar büyük oranda daha rahat yaşayabilecekleri ortamları araştırmaya başladı. Bu dönemde Satılık Müstakil Ev, bahçeli ev, bahçeli daire aramalarında artış yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

"E-ticareti deneyimleyen yeni kitlenin yüzde 80'den fazlasının buna devam edeceğini öngörüyoruz"

Erdoğan, salgın sürecinde de ekibe yeni çalışanlar katarak istihdam yaratmaya devam ettiklerini, Aralık 2020 itibarıyla Ar-Ge merkezlerindeki 150 uzmanla 700 kişilik bir ekip olduklarını söyledi.

Bu yıl Great Place To Work Enstitüsü tarafından "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçildiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Böylelikle, Türkiye'de toplamda 5 kez En İyi İşverenler arasında yer almış ve 2 yıl üst üste birincilik elde etmiş olduk. Ayrıca yine bu sene 'Avrupa'nın En İyi İşverenleri - Büyük Şirketler Kategorisi'ne seçilen 20 şirket arasına giren ilk Türk şirketi olduk. Ek olarak 'Kadınlar için En İyi İşyeri' özel ödülünün de sahibiyiz. En iyi hizmeti en mutlu çalışanların verebileceğine inandığımız için teknolojimiz kadar, çalışanlarımıza da yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Ayrıca 4 yıldır 6 bine yakın üniversite öğrencisi/yeni mezun yazılım geliştiricisi gencimizin başvurduğu 'dev.akademi' kariyer geliştirme programımız ile hem Ar-Ge ekibimizi güçlendiriyor hem de sektöre yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz."

Erdoğan, Türkiye'de e-ticaret pazarının hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, E-Ticaret Bilgi Platformu'nda açıklanan rakamlara göre, e-ticaretin genel ticaret içerisindeki oranının, 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 8,4 olarak gerçekleşirken, 2020 yılının ilk 6 ayında salgının da etkisiyle bu oranın yüzde 14,2'ye yükseldiğini söyledi.

Bu ivmenin sürmesini, gelecek dönemde online alışveriş kanallarının kullanımında artışın devam etmesini ve e-ticaret sektörünün daha da büyümesini beklediklerini anlatan Erdoğan, "Salgının sonlanması ve normal yaşam koşullarına geçilmesi sürecinde de e-ticareti deneyimleyen bu yeni kitlenin yüzde 80'den fazlasının e-ticaret kullanmaya devam edeceğini öngörüyoruz." dedi.