Salgından dolayı hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu - Son Dakika

Salgından dolayı hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki sağlık çalışanları, korona virüs salgınından dolayı hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Tatvan'daki Özel Tatvan Can Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanları, korona virüs nedeniyle dün hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu ve virüsten dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışanları başta olmak üzere yaşamını kaybeden tüm insanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Hastane binasında yapılan saygı duruşuna katılan Bitlis Tabip Odası Başkanı ve Başhekim Dr. Osman Fatih Şanlı, sağlık çalışanları başta olmak üzere virüsten dolayı hayatını kaybeden herkes için saygı duruşunda bulunduklarını söyledi. Dr. Şanlı, "Bilindiği üzere tüm insanlık korona virüs ve yol açtığı sorunlarla mücadele ediyor. Küresel boyutta salgın düzeyine ulaşan ve bir milyona yakın insanı enfekte eden, elli bine yakın insanın yaşamını yitirmesine yol açan bir durum ile karşı karşıyayız. Ülkemizde de 1 Nisan 2020 tarih itibariyle Sağlık Bakanlığımızın son paylaştığı resmi verilere göre 277 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 979 vatandaşımız da yoğun bakım koşullarında yaşam mücadelesi vermektedir. Bu mücadelede birçok kişi, meslek grubu, kurum ve kuruluş topyekun emek veriyor. Bu süreçte doğal olarak bir bütünüyle sağlık çalışanları en büyük mesleki riski taşımaktadır. Maalesef dün itibariyle Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızı kaybettik. Yine resmi rakamlara göre 601 sağlık çalışanımız da virüs ile enfekte olmuş durumdadır. Sorumluluğumuzun ve tehlikenin farkındayız. Hazırız ve asla görevden kaçmayacağız" dedi.

Dr. Şanlı, bugün tüm yurtta saat 12.00'de sağlık hizmeti üretilen alanlarda özel kamu ayrımı yapmadan 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduklarını ifade ederek, "Tüm insanlığın ve ülkemizin en kısa zamanda bu salgından kurtulması için elimizden geleni yapacağımıza bir kez daha söz veriyor, tüm halkımıza ve ayrımsız tüm sağlık çalışanlarına sağlıklı bir yaşam diliyoruz" ifadelerini kullandı.