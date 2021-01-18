Salgından en fazla etkilenen sektörler için yol haritası hazırlanıyor - Son Dakika

Salgından en fazla etkilenen sektörler için yol haritası hazırlanıyor

18.01.2021 11:07
Salgından en fazla etkilenen sektörler için yol haritası hazırlanıyor, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü "COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık" Projesi kapsamında 26 kalkınma ajansı tarafından salgından en fazla etkilenen sektörlerin toparlanabilmesi için yol haritası hazırlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü "COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık" Projesi kapsamında 26 kalkınma ajansı tarafından salgından en fazla etkilenen sektörlerin toparlanabilmesi için yol haritası hazırlanıyor.

Proje koordinatörlüğünü yürüten Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da faaliyet gösteren MARKA'nın, bölge kalkınmasına kuruluşundan bu yana 1200'den fazla projeyle katkı sağladığını söyledi.

Bu süreçte yaklaşık 200 milyon lira destek sağlandığını ve 350 milyon liralık yatırım hacmi oluşturulduğunu aktaran Çöpoğlu, MARKA'nın bölge ihtiyaç ve yetkinliklerini gözeterek özgün projeler geliştirilmesi ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine gelecek dönemde de destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Çöpoğlu, Japon hükümetince finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği (UNDP Türkiye) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında yürütülen projede MARKA'nın, kalkınma ajansları adına koordinatörlük görevini üstlendiğini kaydetti.

Bütün Türkiye'de uygulanan projenin MARKA'nın koordinatörlüğünde 26 kalkınma ajansının temsilciğiyle yürütüldüğünü dile getiren Çöpoğlu, geçen eylül ayında başlayan proje kapsamında saha çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Çöpoğlu, projede salgın krizi kapsamında, otomotiv, gıda, makine, tekstil, lojistik ve turizmin kırılgan sektörler olarak önceliklendirildiğini vurgulayarak, "Sektör bazlı etki ölçümleri yapılmakta, yol haritaları geliştirilmektedir. Yeni ürün ve pazarlara yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Ajansın içinde olduğu diğer bileşenler kapsamında da kriz sonrası ekonomik toparlanma için firmalarda ve yerel kurumlarda kapasite geliştirme ve genç işsizlere yetkinlik kazandırılması konularında çalışmalar bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

"Desteklerin bilimsel bir veriye dayanarak tespit edilmesine imkan sağlanacak"

Projenin önemine değinen Çöpoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Salgından en fazla etkilenen sektörleri, bu sektörlerin sorunlarını ve salgın sonrasında bu sektörlerin tekrar toparlanabilmesi, tekrar ayağa kalkabilmesi için önemli bir çalışma yürütüyoruz. Sektör temsilcileriyle toplantılar yapıyoruz. Turizmle ilgili, lojistik sektörüyle ilgili, otomotiv sektörüyle ilgili yaptık. Çalışmaların bitiminde, sahadan aldığımız bilgiler, sahadan aldığımız öneriler toplanacak ve salgın sonrası hızlı bir şekilde bu sektörlerin toparlanabilmesi, bunlara verilecek destekler ve teşviklerle ilgili karar alıcılara bir altlık oluşturulacak. Krizden en fazla etkilenen sektörlerle görüşüyoruz. Bunların başında turizm, makina, otomotiv, lojistik sektörleri geliyor. Özellikle krizden sonra devletin bu kesimlere sağlayacağı desteklerin bilimsel bir veriye dayanarak tespit edilmesine imkan sağlanacak."

Çöpoğlu, projenin bitiş tarihin mart ayı olarak belirlendiğini aktararak, "Halen salgını ağırlıklı olarak hissettiğimiz için belki birkaç ay sarkabilir. Nisan veya mayıs gibi projeyi tamamlayıp sonuçlarını bakanlığımıza bildireceğiz." dedi.

Turizm sektörünü çok önemsediklerini vurgulayan Çöpoğlu, MARKA'nın yürüttüğü programlardan birinin de "Turizmde Destinasyon Yönetimi" olduğunu kaydetti.

Çöpoğlu, salgının başladığı günden bu yana Doğu Marmara'da sanayi sektörüyle ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini de belirterek, sanayicilerin sorunlarını ve onların taleplerini bölge bazında yaptıkları değerlendirme toplantılarında dinlediklerini sözlerini ekledi.

Yol Haritası, Türkiye, Marmara, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgından en fazla etkilenen sektörler için yol haritası hazırlanıyor - Son Dakika


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