Salgından etkilenen çiçekçi esnafının umudu, 14 Şubat Sevgililer Günü - Son Dakika

Salgından etkilenen çiçekçi esnafının umudu, 14 Şubat Sevgililer Günü

11.02.2021 11:05
Salgından etkilenen çiçekçi esnafının umudu, 14 Şubat Sevgililer Günü, System.String[]

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, çiçekçilerin, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelen hafta sonunda istisna kapsamına alınmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, vatandaşların da çiçek alarak esnafa destek olmasını istedi.

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, çiçekçilerin, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelen hafta sonunda istisna kapsamına alınmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, vatandaşların da çiçek alarak esnafa destek olmasını istedi.

Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamadan dolayı çiçekçi esnafının sıkıntı yaşadığını söyledi.

Çiçeğin israf değil, aşk ve sevginin ifadesi olduğunu dile getiren Çimen, "Salgından dolayı da işlerimizde çok büyük bir düşme vardı. Sektörümüz diğerleri ile kıyaslanamaz. Üretici çiçeğini üretmiştir, çiçekçi esnafı da ürünü bir hafta veya 10 gün içerisinde satmak zorundadır. Eğer çiçeği satamıyorsanız, üretici de üretmekten vazgeçiyor. Hem üretici hem de esnaf bakımından kaybımız oluyor." dedi.

Çimen, geçen yılki Anneler Günü'nde sektörlerinin ayakta durması için kendilerine ayrıcalık tanındığını hatırlattı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde de insanları mutlu etmenin en güzel kaynağının çiçek olduğunu anlatan Çimen, şunları kaydetti:

"Çiçekçiler, hafta sonu kısıtlamadan muaf olacak. Bu karardan dolayı yetkililerimize çok teşekkür ederiz ve bu karardan memnunuz. İnşallah esnafımızın yüzü de gülecek. Sevgililer Günü'nde halkımız, yürüme mesafesinde olan çiçekçi esnafımıza gidip çiçeklerini alarak hem iş yeri sahibine hem de çiçeği vereceği yakınına moral olacaktır. Halk dilinde kırmızı gül 'aşk', pembe gül 'gönlüm sende', beyaz gül 'tertemiz sevgi', sarı gül 'sıcak sevgi', anlamına geliyor. Çiçeğin hepsi çiçektir, yeter ki takdim edilmesi bilinsin."

Sağlık çalışanlarına çiçekli teşekkür

Çimen, ayrıca cumartesi günü Ankaralı çiçekçi esnafının, emeklerinden dolayı kentteki bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için çiçek dağıtacağını ifade etti.

Sevgililer Günü, 14 şubat, Ankara, Esnaf, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Salgından etkilenen çiçekçi esnafının umudu, 14 Şubat Sevgililer Günü - Son Dakika


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