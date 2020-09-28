Salgından etkilenen esnafa moral ziyareti - Son Dakika

Salgından etkilenen esnafa moral ziyareti

AK Parti ilçe teşkilatı Hacıkaplanlar Mahallesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Salgından etkilenen esnafa moral ziyareti, System.String[]

AK Parti ilçe teşkilatı Hacıkaplanlar Mahallesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Salgın sebebiyle oluşan sıkıntıların aşılması için esnaf ile birlik olduklarını belirten Başkan Uğur Gökbel, "Biz de sahada esnafımızla ve vatandaşımızla sürekli temas halindeyiz. Tespit ettiğimiz sorunları çözüm mercilerine aktararak, çare olmaya gayret ediyoruz" dedi.

AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle başkanıyla birlikte Hacıkaplanlar Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Salgın sürecinin tüm dünyayı, hem ekonomik, hem de sosyal yaşantı olarak olumsuz etkilediğini ifade eden AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, bu sürecin devlet ve millet dayanışmasıyla atlatılacağını ifade etti. Salgın sürecinin beraberinde getirdiği sıkıntıların aşılması için toplumun el ele verdiğini belirten AK Partili Gökbel, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz yansımaları olan salgınla topyekün mücadele ediyoruz. Hükümetimiz bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Biz de sahada esnafımızla ve vatandaşımızla sürekli temas halindeyiz. Tespit ettiğimiz sorunları çözüm mercilerine aktararak, çare olmaya gayret ediyoruz" dedi.

"Her zaman milletimizle birlikteyiz"

Korona virüs salgınının ekonomiye zararlarını mümkün mertebe azaltmak için hükümetin bütün imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Gökbel, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz yansımaları olan salgınla topyekün mücadele ediyoruz. Devletimiz tarafından birçok tedbir alındı. Esnafımızın, işverenlerimizin ve çalışanlarımızın bir nebze olsun rahatlatılması için destek paketleri uygulamaya konuldu. Bunun yanı sıra gerek görüldükçe ilave tedbirler alınıyor ve uygulamaya konuluyor. Biz de AK Parti Pamukkale Teşkilatı olarak, bu sıkıntılı süreçte esnafımızın, vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Sahada yüz yüze ziyaretler yaparak, sorunları yerinde ve ilk ağızdan tespit etmeye ve çözüm üretmeye çabalıyoruz. Bize iletilen sıkıntıları, gerek yerel, gerekse ulusal ölçekte muhataplarına iletiyoruz. Biz her zaman milletimizin yanındayız. Esnafımız ve işverenlerimizle sürekli iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Salgından etkilenen esnafa moral ziyareti
Salgından etkilenen esnafa moral ziyareti
Salgından etkilenen esnafa moral ziyareti
Salgından etkilenen esnafa moral ziyareti
Salgından etkilenen esnafa moral ziyareti

Pamukkale, AK Parti, Esnaf, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Salgından etkilenen esnafa moral ziyareti - Son Dakika


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