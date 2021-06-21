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Salgından etkilenen imalatçı KOBİ'lere KOSGEB desteğinin kapsamı genişletildi - Son Dakika

Salgından etkilenen imalatçı KOBİ'lere KOSGEB desteğinin kapsamı genişletildi

21.06.2021 10:16
Salgından etkilenen imalatçı KOBİ'lere KOSGEB desteğinin kapsamı genişletildi, System.String[]

KOSGEB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen imalat ve bu sektörü tamamlayıcı alanlardaki mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik başlattığı Hızlı Destek Programı'nda, başvuru koşullarının esnetildiği ikinci etaba geçti.

KOSGEB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen imalat ve bu sektörü tamamlayıcı alanlardaki mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik başlattığı Hızlı Destek Programı'nda, başvuru koşullarının esnetildiği ikinci etaba geçti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, KOSGEB'in teknoloji tabanlı start-up'lar ile salgından etkilenen ve imalat sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik başlattığı Hızlı Destek Programı'ndan daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla kapsam genişletildi.

Programın yeni döneminde gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamı ile 2020 toplamı yani 12 aylık dönemi dikkate alınacak. Gelir kaybı, KDV beyannamesi üzerinden değil, defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler bu kriterden muaf olacak. 2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir artışı olmayan işletmeler programdan faydalanabilecek.

Kamu bankaları tarafından başlatılan "işe devam kredisi"ni Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 250 bin liraya kadar kullanan işletmelere de kolaylık sağlanacak. Bu durumdaki işletmeler, destekten istifade edebilecek.

Daha önce KOSGEB'den girişimcilik kredisi alanlar, ana veya yan faaliyet kodları hedef sektörler arasında bulunanlar da destek kapsamında olacak. Yani mali kayıtlardaki sektör kodlarının herhangi biri programın hedef kitlesine uyan ve bu sektörlerin en az birinde faaliyet gösteren işletmelerin başvurusu kabul edilecek.

Borçlarını yapılandıranlar da başvurabilecek

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında vergi veya SGK borcu olan işletmeler, başvuru sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunurlarsa programa başvuru yapabilecek. KOSGEB, destek ödemesi öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren işletmelere bakarak destek ödemesi gerçekleştirebilecek.

Programın bu etabı yine iki bileşenden oluşacak. İmalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler birinci, 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler de ikinci bileşen kapsamında değerlendirilecek.

3-21 Mayıs dönemindeki ilk başvuru sürecinde başvurusu reddedilen işletmeler, yeni koşulları karşılıyorlarsa başvuru yapabilecek.

Programın bu fazında da uygulanacak özellikler

İşletmelerin Kovid-19 salgınından önce faal olması ve 2019 yılında en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekecek. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde asgari gelir kriterine bakılmayacak.

Mikro ölçekli işletmelere 3 ay 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere de yine 3 ay 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız yararlanacak.

2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek.

Desteğin geri ödeme süreci, 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.

Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, e-Devlet üzerinden çevrim içi başvuruda bulunabilecek.

Araştırma Geliştirme, Kredi Garanti Fonu, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Salgından etkilenen imalatçı KOBİ'lere KOSGEB desteğinin kapsamı genişletildi - Son Dakika Ekonomi


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