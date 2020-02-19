Salgından ölenlerin sayısı 2 bini geçti - Son Dakika
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Salgından ölenlerin sayısı 2 bini geçti

6 saat önce

Çin'de yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 6'ya yükseldi.

Salgından ölenlerin sayısı 2 bini geçti, System.String[]

Çin'de yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 6'ya yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında Salı günü 136 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 2 bin 6'ya yükseldiğini ve bin 749 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 74 bin 185'e çıktığını açıkladı. Salı günü kayıtlara geçen can kayıplarının 132'sinin virüsün ilk kez ortaya çıktığı Wuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde yaşandığı ifade edildi. Komisyonun açıklamasında, bin 824 kişinin iyileşerek taburcu edildiğine dikkat çekilerek, bir gün içinde taburcu olanların sayısının ilk kez yeni vaka sayısını geçtiği belirtildi.

Hong Kong'da da bir kişinin Covid-19 salgını nedeniyle bu sabah yaşamını yitirdiği açıklandı. 70 yaşındaki hastaya 14 Şubat günü korona virüsü enfeksiyonu teşhisi koyulduğu bildirildi. Hong Kong'da hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı. Böylece Japonya, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da görülen birer ölümle birlikte dünya genelindeki toplam can kaybı sayısı 2 bin 10'a çıktı.

PLAZMA TEDAVİSİ GENİŞLETİLİYOR

Bunun yanında, Çinli uzman Zhong Nanshan dün düzenlediği basın toplantısında Covid-19 hastaları üzerinde plazma tedavisinin farklı eyaletlerdeki hastanelerde denendiğini açıkladı. Tedavinin Hubei eyaletindeki bazı hastalar üzerinde olumlu sonuç verdiğine işaret eden Zhong, Guangdong eyaletinde de durumu ağır olan hastalar üzerinde bu tedavinin deneneceğini söyledi. Durumu kritik olan hastalarda söz konusu tedavinin riskli olabileceğinin altını çizen Zhong, "Plazma tedavisi umut verici görünüyor ancak tedarik sınırı bulunuyor" dedi. Plazma tedavisinin, durumu kritik olan 10'dan fazla hasta üzerinde olumlu sonuç verdiği kaydedilmişti.

Çinli doktor, ayrıca klorokin fosfat verilen bazı hastaların durumunun iyileştiğinin gözlemlendiğini ancak konuyla ilgili araştırmaların sürmesi gerektiğini ifade etti. Guangzhou kentinde tedavi gören 128 hastaya klorokin fosfat verildiği, hastalardan 93'ünün durumunun iyileştiği, 26'sının da taburcu edildiği aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısının 18 ay içinde kullanıma hazır hale gelebileceğini söylemişti.

GÜNEY KORE'DE VAKA SAYISI ARTIYOR

Diğer yandan, Güney Kore'de 15 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği açıklandı. Böylece ülke genelindeki vaka sayısı 46'ya yükseldi. Güney Kore makamları, vakalardan 13'ünün Daegu kentinde bulunduğunu, virüsün bu kişilerden 11'ine 61 yaşındaki bir kadın tarafından bulaştırıldığının düşünüldüğünü bildirdi. 10 kişinin, söz konusu Koreli kadınla aynı kilise ayinine katıldığı aktarıldı.

Seul yönetimi, Çin'in Hubei eyaletinden gelen yolcuların ülkeye girişini yasaklamış, Çinli turistlerin Jeju Adası'na vizesiz geçişine de engel getirmişti. Ancak Güney Kore, Çin'den gelenlere yönelik genel bir giriş yasağı uygulamıyor.

Öte yandan Rusya, tüm Çin vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı.

(Cenk Özkömür/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hong Kong, Hubei, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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