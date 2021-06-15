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Salgından rekorla çıkan Denizlili ihracatçılar 4 milyar dolar hedefine odaklandı - Son Dakika

Salgından rekorla çıkan Denizlili ihracatçılar 4 milyar dolar hedefine odaklandı

15.06.2021 11:12
Salgından rekorla çıkan Denizlili ihracatçılar 4 milyar dolar hedefine odaklandı, System.String[]

Ev tekstili sektöründe dünyanın önde gelen kapasitelerinden birine sahip Denizli, çift haneli büyüme ve rekorlarla geçtiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 4 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklandı.

Ev tekstili sektöründe dünyanın önde gelen kapasitelerinden birine sahip Denizli, çift haneli büyüme ve rekorlarla geçtiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 4 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklandı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, AA muhabirine, havlu, bornoz ve ev tekstilinin yanında kablo, doğal taş, makine ve tarım sektörlerinde de iddialı konumda olan kentin son dönemde dış pazarlarda büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

Salgının başladığı geçen yılın ihracatçı açısından zor geçtiğini ancak ilk şokun hızlı atlatıldığını belirten Memişoğlu, geçen yılın haziran ayından itibaren sürekli çift haneli rakamlarda büyüyen ihracatın eylül, ekim, kasım, şubat ve nisanda aylık rekorlar kırdığını anlattı.

Memişoğlu, 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 aralığındaki 12 aylık performansa bakıldığında Denizli'nin 3 milyar 930 milyon dolarlık ihracatıyla rekor kırdığına işaret etti.

Denizli'den bugüne kadar yılda en fazla 3,4 milyar dolar ihracat yapabildiğini kaydeden Memişoğlu, "Bu sene kendimize 4 milyar dolar hedef koymuştuk. Görünüyor ki tutturacağız. Salgın sürecinde birlik üyeleri 27 sektörde 2 bin 915 kalem üründe 183 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Burada tekstilin payı yaklaşık yüzde 48. Daha önceki yıl bu oran yüzde 43'tü." dedi.

Salgının etkilediği sektörlerin de ocak ayından bu yana toparlanmaya başladığını, kaybedilen pazarlara yeniden girildiğini aktaran Memişoğlu, ihracatın bu performansla devam etmesi halinde 4 milyar dolarlık hedefin de aşılabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Havlu ve bornozda ABD en büyük pazar oldu

Havlu ve bornoz açısından bakıldığında ülke ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını yapan Denizli'den yılın 5 ayında 339 milyon dolarlık dış satım yapıldığını dile getiren Memişoğlu, "İnşallah bu yıl 1 milyar dolara yaklaşan bir havlu ve bornoz ihracatı yapacağız." diye konuştu.

Memişoğlu, Denizli havlusunu dünya genelinde markalaştırmak üzere Turquality destekli projeler yürüttüklerini, hedef pazarlardan biri olan ABD'de çalışmaların meyvelerini almaya devam ettiklerini dile getirdi.

Havlu ve bornozda 2016 yılına kadar Almanya'nın ilk sırada yer aldığını, bu yıldan sonra ABD'nin, talebini artırmasıyla ilk sıraya oturduğunu bildiren Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılın 5 ayında ABD'ye 58 milyon dolar, Almanya'ya 23 milyon dolar ihracat yaptık. Hedefimiz ABD'nin havlu ve bornoz ithalatından yüzde 10 pay alabilmek. Bu hedefi yakalamamız halinde sadece ABD'ye havlu bornoz ihracatımız 100 milyon doları geçecektir. Rakamlar küçük gibi gözüküyor, ama manaları büyük. En azından ekilen tohumların meyvesini aldığımızı görüyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri, Denizli, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Salgından rekorla çıkan Denizlili ihracatçılar 4 milyar dolar hedefine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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